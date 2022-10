Moto Razr 2022 lanceert internationaal, met een veel acceptabeler prijskaartje

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na de onthulling van de telefoon in China in de zomer, heeft Motorola nu de nieuwste Moto Razr gelanceerd in de westerse markten, met een prijskaartje dat is veel minder eye-watering dan de vorige Razr 5G.

De Moto Razr 2022 wordt geleverd met moderne vlaggenschip specs, en zal beschikbaar zijn om te kopen in het Verenigd Koninkrijk voor £ 949, waardoor het een veel meer concurrerende aanbod en een die zal proberen om head-to-head te gaan met Samsung's Galaxy Z Flip 4.

Het is de broodnodige concurrentie, want buiten China heeft Samsung weinig echte concurrenten op de markt voor opvouwbare telefoons.

Uit de specificaties blijkt een telefoon met hoge ambities die op papier aan alle eisen voldoet. Hij wordt aangedreven door de nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 en heeft een groot 6,7-inch flexibel OLED-scherm dat vernieuwingsfrequenties tot 144hz haalt en HDR10+ gecertificeerd is.

Wat dat betekent is dat het helder en levendig is, uitstekende contrastniveaus heeft en vloeiende animaties en bewegingen heeft.

Het scherm vouwt in typische Moto-stijl, wat betekent dat het in de behuizing van de telefoon kromt, dus het heeft niet die ene, prominente vouw zoals je die vindt in de Galaxy-toestellen. Het scharnier is ook opnieuw ontworpen, zodat het in verschillende hoeken goed blijft zitten.

Het toestel heeft een dubbel camerasysteem waarvan Motorola stellig beweert dat het de 'meest geavanceerde camera ooit in een fliptelefoon' heeft. Dit is in verwijzing naar de belangrijkste 50-megapixel camera die pixel bins om grotere pixels te creëren, en biedt sterke autofocus in alle omstandigheden, plus heeft OIS om trillingen en onscherpte te voorkomen. De camera wordt aangevuld met een 13-megapixel ultrawide sensor met macrofunctie.

Dankzij de geavanceerde verwerkingskracht van de Snapdragon-chipset kan de telefoon ook tot 8K-video opnemen, of opnemen in HDR10+. Plus, met dat grote 'Quick View' display op de voorkant, kun je die hoofdcamera's ook gebruiken voor selfies en vlogging.

Andere specs zijn 8GB RAM, 256GB opslag en een 3.500mAh batterij met ondersteuning voor 30W snelladen. Het heeft ook een stereo speakersysteem, waarbij Dolby Atmos achter de schermen werkt om een meer meeslepende audio-ervaring te bieden, of je nu een hoofdtelefoon of de front firing speakers gebruikt.

De Razr 2022 zal binnenkort verkrijgbaar zijn, met een prijskaartje van £949. In het Verenigd Koninkrijk kun je hem in ieder geval kopen bij Amazon en John Lewis.

