Twee Motorola Razr-modellen komen in 2023 op de markt, aldus de leaker

(Pocket-lint) - Motorola is er nog niet in geslaagd om zijn Razr refresh voor 2022 buiten China uit te brengen, maar een leaker zegt dat er volgend jaar nog twee zullen komen.

De Motorola Razr 2022 ging in augustus in de verkoop in China, maar moet internationaal nog een debuut zien. Maar het klinkt nu al alsof Motorola zijn zinnen zet op 2023 met leaker Evan Blass die zegt dat er maar liefst twee nieuwe toestellen in de maak zijn. Hij denkt dat het paar, met de codenamen Juno en Venus, heel anders is dan degene die we voor het einde van het jaar verwachten - die heeft de codenaam Maven.

Er komen volgend jaar twee RAZR's: een met de codenaam Juno en de andere Venus. (Degene die op het punt staat te lanceren, a.k.a. razr 22, is Maven.) - Evan Blass (@evleaks) 19 oktober 2022

Helaas deelde Blass niet meer details over wat deze twee onbekende apparaten zijn of wat ze zullen worden, maar het lijkt waarschijnlijk dat ten minste één een clamshell zal zijn, vergelijkbaar met de Razr-apparaten die we gewend zijn. Wat de andere betreft, is het mogelijk dat Motorola een opvouwbaar toestel met groot scherm in de maak heeft. Het bedrijf toonde onlangs een opvouwbare telefoon, maar die zou een heel andere codenaam hebben - Felix, voor wie het zich afvraagt.

Wat betreft het model dat dichter bij de release staat, hebben we nog steeds geen harde informatie over dat Razr 2022-model, althans in termen van prijs of releasedatum. We weten wel wat erin zit, met een Snapdragon 8+ Gen 1-chip die getrouwd is met 8GB of 12GB RAM, afhankelijk van welke je kiest. Een primaire 50-megapixelcamera zit ook aan de achterkant.

Geschreven door Oliver Haslam.