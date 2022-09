Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Motorola heeft haar nieuwste handsets op de Europese markt gebracht, met nieuwe modellen in haar Edge 30 serie. Er zijn in totaal drie modellen, elk met eigen functies en een eigen prijs, maar ze maken wel deel uit van dezelfde familie.

Het is het vlaggenschip in de serie dat waarschijnlijk de meeste aandacht zal trekken: de Moto Edge 30 Ultra. Het komt erop neer dat als je een vlaggenschip uit de lucht kunt plukken, je deze zult vinden op de Edge 30 Ultra.

Het toestel heeft een slanke bouw en gebogen glas aan zowel de voor- als achterkant, ontworpen om deze telefoon een comfortabel gevoel in de hand te geven.

Het grote gespreksonderwerp is echter de camera. Het is een van de eerste telefoons op de markt met een enorme 200-megapixel sensor. Met 1/1,22" is het ook een behoorlijk grote sensor, ontworpen om veel licht en details vast te leggen.

De sensor wordt vergezeld door een 50-megapixel ultra-groothoekcamera - die ook als macrosensor werkt - en een 12-megapixel portret/telefotolens met 2x zoom. Met een diafragma van f/1.6 is deze lens ontworpen om je veel aantrekkelijke achtergrondonscherpte (of bokeh) te geven wanneer je portretten maakt.

Andere specificaties zijn de Snapdragon 8+ gen 1-processor van topklasse, 12 GB RAM, 256 GB opslagruimte en een 4610 mAh batterij.

Net als een handvol andere fabrikanten, heeft Moto veel aandacht besteed aan de TurboPower oplaadsnelheden. En deze telefoon laadt echt snel op.

Met de 125W lader - die in de doos wordt geleverd - kun je in ongeveer 20 minuten een volledige lading krijgen. Moto zegt dat je een volledige dag energie kunt krijgen in ongeveer 7 minuten met de stekker in het stopcontact. Dat is echt snel.

Er is ook ondersteuning voor draadloos opladen van 50 W, waarvoor je een extra eigen draadloze lader nodig hebt om er ten volle van te kunnen profiteren.

Het beeldscherm is een groot 6,67-inch P-OLED-paneel met FullHD+ resolutie, 10 bit/1 miljard kleurdiepte en een vernieuwingsfrequentie tot 144 Hz. In combinatie met de Dolby Atmos-stereoluidsprekers moet dit een zeer goede multimedia-ervaring opleveren.

De Edge 30 Ultra is echter niet alleen, hij wordt vergezeld door de Edge 30 Fusion (boven) en de Edge 30 Neo.

De Fusion haalt veel inspiratie uit de Ultra en biedt een zeer vergelijkbaar ontwerp, maar in een kleinere/ slankere verpakking.

De specificaties zijn ook iets anders. In plaats van de Snapdragon 8+ Gen 1, wordt hij aangedreven door de Snapdragon 888+ 5G, maar hij beschikt nog steeds over dezelfde 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Het heeft ook een kleinere 4400mAh batterij uitgerust met 68W TurboCharger.

Hoewel het scherm kleiner is, heeft het veel van dezelfde voordelen als de Ultra, met 144Hz-verversingssnelheden, ondersteuning voor 1 miljard kleuren en HDR10+-mogelijkheden.

Het camerasysteem wordt aangevoerd door een 50-megapixel primaire camera met fasedetectie autofocus op alle pixels voor snel en nauwkeurig scherpstellen. Die wordt vergezeld door een 13-megapixel ultrawide lens en een 32MP frontcamera.

Tot slot, de Edge 30 Neo. Dit is de baby van de groep, met een kleiner, nog comfortabeler ontwerp en een 6,28-inch scherm.

Het is opnieuw P-OLED, maar de vernieuwingsfrequentie is maximaal 120Hz, hoewel het nog steeds 1 miljard kleuren ondersteunt en wordt geflankeerd door stereoluidsprekers met Dolby Atmos-ondersteuning.

Motorola heeft samengewerkt met Pantone om specifieke kleuren voor de Neo te kiezen, waaronder de "kleur van het jaar" van dit jaar: Very Peri (een paarse tint).

Net als de Fusion maakt ook deze telefoon gebruik van 68W snelladen om de 4020mAh batterij op te laden, maar hij wordt aangedreven door de Snapdragon 695 processor.

Alle drie de telefoons worden geleverd met nieuwe Moto-software, en zijn voorzien van nieuw ontworpen app-pictogrammen, een aangepast lettertype van Motorola genaamd Rookery en nieuw ontworpen widgets.

De Edge 30 Ultra kost € 899 in Europa (£ 749 in het Verenigd Koninkrijk) en is verkrijgbaar in zwart of wit.

De Edge 30 Fusion is in Europa verkrijgbaar voor €599 (£499 in het Verenigd Koninkrijk) en is verkrijgbaar in Cosmic Grey, Aurora White, Solar Gold en Neptune Blue - Vegan Leather.

De Neo is de goedkoopste van het stel, en zal voor €369 in Europa (£349 in het VK) worden verkocht.

Geschreven door Cam Bunton.