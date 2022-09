Uitgelekte Moto Edge 30 Ultra sociale advertentie onthult alle belangrijke functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een gepolijste rendervideo is uitgelekt en toont alle belangrijke functies die we kunnen verwachten op het volgende vlaggenschip van Motorola dat binnenkort in de westerse markten zal worden gelanceerd.

De video, die een officiële advertentie of teaser voor de telefoon lijkt te zijn, ontworpen voor sociale media, herhaalt in wezen alle functies die we al kenden, sinds de telefoon vorige maand als de Moto X30 Pro in China werd gelanceerd.

Het toont een toestel met gebogen glas aan beide zijden, met magere metalen frames en een display dat vrijwel alle beschikbare ruimte aan de voorkant van de telefoon inneemt (minus de kleine uitsparing voor de camera).

Zoals we al maanden voor de lancering in China hadden gehoord, wordt het camerasysteem geleid door een grote 200-megapixel sensor , ontwikkeld door Samsung, ontworpen om in alle lichtomstandigheden goede foto's te maken.

Net als veel recente vlaggenschiptelefoons wordt het toestel aangedreven door de Snapdragon 8+ Gen 1-processor en is het voorzien van supersnel opladen met 125 W TurboPower, waarmee het toestel in slechts zeven minuten genoeg lading voor een hele dag kan leveren.

Je kunt de video hieronder zien in een tweet van de veelvuldige leaker, Evan Blass op Twitter.

Met dit alles, plus het 1 miljard kleuren display aan de voorkant en Dolby Atmos versterkt geluid, is de Edge 30 Ultra een indrukwekkend apparaat aan het worden. Of het allemaal een geweldige ervaring oplevert, valt echter nog te bezien.

Geschreven door Cam Bunton.