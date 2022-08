Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na maanden van lekken en geruchten, is de Motorola Razr 2022 eindelijk officieel.

Oorspronkelijk was de lancering vorige week gepland, maar het evenement werd uitgesteld, maar nu krijgen we een bevestigde blik op het definitieve ontwerp.

Voorlopig is het toestel alleen gelanceerd in China, maar we verwachten dat een wereldwijde release zal volgen in de komende maanden.

Zoals de geruchten al deden vermoeden, is de iconische Razr "kin" niet aanwezig op het toestel van de derde generatie.

Dit doet afbreuk aan zijn nostalgische charme, maar is een goede zet als het gaat om praktische bruikbaarheid en bruikbaarheid.

De lancering komt een dag nadat Samsung de grootste concurrent van de Razr, de Galaxy Z Flip 4, heeft onthuld.

Er is ook een gelijkenis die meer is dan huiddiep, met beide apparaten die op Qualcomm's vlaggenschip Snapdragon 8 + Gen 1 processor draaien.

De Z Flip 4 heeft een RAM-geheugen van maximaal 8 GB, terwijl de Razr verkrijgbaar is in configuraties van 8 of 12 GB en een opslagcapaciteit van 512 GB.

Het hoofdscherm is 6,7-inch, tegenover 6,2-inch op zijn voorganger, en het profiteert ook van een beter scharnier waardoor het apparaat volledig kan sluiten wanneer het is opgevouwen.

Het nieuwe OLED-paneel heeft een snelle 144Hz verversingssnelheid, wat geweldig zou kunnen zijn voor gamers als het onder druk koel kan blijven.

De achterkant van het toestel is voorzien van een 50-MP 1/1,5-inch hoofdsensor, aangevuld met een 13-MP ultrabrede camera.

Aan de binnenzijde is een 32-MP hole-punch selfiecamera te vinden, samen met stereoluidsprekers die Dolby Atmos ondersteuning hebben.

De Razr 2022 draait op Android 12 met daarboven MyUI 4.0. De prijzen variëren van 5.999 CNY (ongeveer 890 dollar) tot 7.299 CNY (ongeveer 1.085 dollar).

Geschreven door Luke Baker.