Moto Razr 2022 en X30 Pro opnieuw gelanceerd, hier is de nieuwe datum

(Pocket-lint) - Op 2 augustus waren we enthousiast om meer te leren over de aankomende Motorola Razr 2022 en X30 Pro, maar de lancering evenement werd geannuleerd op het laatste moment.

Dit liet ons allemaal een beetje verrast, vooral met geen reden vermeld voor de annulering.

In feite zijn we nog steeds niet helemaal zeker wat er gebeurd is, hoewel sommigen hebben gespeculeerd dat de annulering te maken had met spanningen tussen China en Taiwan over het bezoek van Nancy Pelosi, de spreker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Hoe het ook zij, het goede nieuws is dat het evenement weer doorgaat en waarschijnlijk op 11 augustus 2022 zal plaatsvinden.

Lenovo Mobile China's GM, Chen Jin, plaatste een teaserafbeelding op Weibo waarop de Razr 2022 te zien is met een analoge klok op het buitendisplay.

De klok heeft de datum "Thursday 11" in het Chinees en staat op 2 uur, wat vermoedelijk overeenkomt met 2 pm CST.

Naar verwachting zullen zowel de X30 Pro als de Razr 2022 op dit verschoven evenement te zien zijn, en zullen de toestellen direct daarna in China in de verkoop gaan.

De Chinese retailer JD.com heeft zowel de Razr 2022 als de X30 Pro al op haar website staan, beschikbaar voor reserveringen, wat dit lijkt te ondersteunen.

Na vele maanden van geruchten en speculaties, kunnen we niet wachten om te zien wat Motorola voor ons in petto heeft met haar volgende generatie smartphones.

Geschreven door Luke Baker.