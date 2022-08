Uitgelekte renders tonen de Motorola Edge 2022 in detail

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Motorola mag dan haar lanceringsevenement deze week hebben laten schieten, we komen nog steeds meer te weten over haar aankomende toestellen.

Gelekte renders van OnLeaks en Pricebaba geven ons een gedetailleerde blik op de onaangekondigde Edge 2022, die naar verwachting zal lanceren na de Razr 2022 en Frontier modellen.

Aangezien deze telefoon nog moet worden aangekondigd, kan zijn naam uiteindelijk veranderen, maar zijn codenaam uit een eerder gelekte roadmap is de Dubai+.

De telefoon heeft een centrale camera met gaatjes en lijkt een vingerafdrukscanner in het scherm te hebben.

Het is een slank ontwerp met een beetje een camerabult en gebogen randen op het achterpaneel.

Er zijn drie camera's aan de achterkant, samen met een LED-flitser en tekst die zegt "50MP OIS Quad Pixel" - dat geeft ons een goed idee van wat we kunnen verwachten van de primaire shooter.

Er is geen 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting op dit model, alleen USB-C, een SIM-lade, volumeregeling en een aan/uit-knop.

Volgens de geruchten krijgt het toestel een 6,5-inch P-OLED-scherm met een Full HD+ resolutie en 144Hz verversingssnelheid.

De extra camera's zouden een ultrabrede 13MP kunnen zijn, samen met een 2MP dieptesensor. Aan de voorkant verwachten we een 32MP selfie snapper.

Het toestel zal naar verwachting draaien op een onaangekondigde MediaTek-chip, 6 GB of 8 GB RAM-geheugen hebben en beschikken over 128 GB of 256 GB opslagruimte.

De geruchten wijzen op een releasedatum van Q3 2022.

