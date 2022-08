Motorola annuleert haar Razr 2022 en X30 Pro lanceringsevenement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Motorola heeft abrupt een gepland lanceringsevenement geannuleerd waar algemeen werd verwacht dat het de nieuwste in zijn Razr-lijn van opvouwbare smartphones, evenals de X30 Pro goed zou onthullen.

De verhuizing betekent dat we nog steeds geen volledige details van beide telefoons hebben, en er is niet echt een duidelijk antwoord geweest over waarom de vertraging is gebeurd.

Hoewel de Razr op dit moment misschien de bekendere telefoon is dankzij zijn opvallende opvouwbaarheid, wordt er ook uitgekeken naar de X30 Pro (of Edge 30 Ultra, afhankelijk van waar je bent), met de verwachte vlaggenschip-specs.

De onthulling van beide toestellen was gepland voor vandaag (2 augustus 2022), maar in plaats daarvan heeft een Weibo post van Chen Jin, general manager bij Motorola en Lenovo mobile, bevestigd dat het evenement is afgelast.

In een vertaalde versie kunnen we alleen te weten komen dat de annulering "om een of andere reden" heeft plaatsgevonden, wat niet bepaald verhelderend is.

Gezien het profiel van beide telefoons zouden we verwachten dat er vrij snel een nieuw evenement gepland zal worden, maar het is interessant om te zien hoe lang uitgestelde plannen op deze manier worden verscheurd.

Meerdere commentatoren hebben echter opgemerkt dat de lancering in China zou plaatsvinden terwijl Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis, een bezoek brengt aan buurland Taiwan, en dat de spanningen in China zelf over dat bezoek toenemen.

De timing zou dus wel eens niet goed kunnen zijn geweest, wat tot het uitstel heeft geleid.

Geschreven door Max Freeman-Mills.