(Pocket-lint) - Motorola zal volgende week tijdens een evenement twee nieuwe telefoons op de markt brengen. De nieuwe Razr 2022 en de Edge 30 Ultra (of X30 Pro) zullen op hetzelfde moment worden voorgesteld.

Veel van de details zijn al een paar maanden bekend en uitgelekt, maar nu zijn ze ook verschenen op de Chinese certificeringssite TENAA.

Voor wie het niet weet, de certificeringssite is meestal een zeer goede bron voor aankomende telefoonlanceringen, aangezien dit telefoons zijn die gecertificeerd en verkocht moeten worden op het vasteland van China, vergelijkbaar met de FCC in de VS.

Het betekent ook dat we niet langer alleen geruchten horen over de specificaties, maar ook een concreet idee krijgen van wat we kunnen verwachten.

Hoewel sommige specificaties vaag zijn, geeft het ons een goede indicatie van wat we kunnen verwachten van de twee nieuwe telefoonmodellen wanneer ze worden onthuld tijdens het lanceringsevenement op 2 augustus.

Zo onthult de lijst dat de Moto Razr 2022 zal beschikken over een 6,67-inch interne OLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080. Ook het scherm van de externe cover wordt vermeld als 2,65-inch en een resolutie van 800 x 573.

Dit bevestigt praktisch dat de Razr een groter scherm zal hebben dan zijn voorganger, waardoor het de grootte van een standaard smartphone display krijgt.

Interessant is dat de batterijcapaciteit wordt vermeld als twee afzonderlijke capaciteiten: 660mAh en 2660mAh. We weten niet zeker wat dit betekent, maar het zou logisch kunnen zijn dat er een kleinere batterijcel in de cover zit - en een andere grotere in de behuizing - gecombineerd om een 3320mAh batterij te creëren, waardoor het aanzienlijk meer capaciteit heeft dan de Razr 5G.

De lijst onthult ook de afmetingen als 166,99 × 79,79 × 7,62 mm, wat betekent dat het is licht korter, dunner en een beetje breder wanneer uitgevouwen dan de Razr 5G.

Zoals vermeld, is de Razr 2022 niet de enige telefoon die op TENAA landt, het heeft gezelschap gekregen van het vlaggenschip X30 Pro (waarschijnlijk zal het wereldwijd Edge 30 Ultra heten).

Deze listing onthult een telefoon die ook een 6,67-inch fullHD + OLED-scherm heeft en een 4450mAh batterij met 8GB, 12GB of 16GB RAM en opslag opties tot 512GB.

Camera details zijn vaag en vermeld als "meer dan 8-megapixel" zoals de Razr, die zou kunnen zijn iets van een enorme understatement gezien deze telefoon is algemeen verwacht dat Samsung's mega 200-megapixel sensor te beschikken.

Nu al deze stukjes samenkomen, krijgen we een vrij duidelijk beeld van wat deze twee telefoons zullen bieden wanneer ze gelanceerd worden. Gelukkig is er niet al te veel tijd om te wachten en te zien hoeveel van dit klopt.

Geschreven door Cam Bunton.