(Pocket-lint) - Zowel Motorola als Samsung bereiden zich voor op de lancering van hun next-gen klaptelefoons. Terwijl Samsung de markt domineert, wil Motorola de retro-liefde voor zijn merk Razr aanwakkeren met een nieuw model in die familie.

Het lijkt erop dat Motorola zijn toestel eerder zal onthullen dan Samsung, met de bevestiging van een evenement in China op 2 augustus. Dat is de week voordat Samsung naar verwachting de Z Flip 4 zal onthullen tijdens Galaxy Unpacked op 10 augustus.

Bevestigd via Weibo, lijkt de post van Motorola de hoek van een toestel te tonen dat overeenkomt met eerdere lekken die we hebben gezien voor de nieuwe Moto Razr, terwijl het vergezeld wordt door een tweede toestel - de zogenaamde Motorola Frontier.

Dat tweede toestel wordt naar verwachting wereldwijd gelanceerd als de Moto Edge 30 Ultra, maar krijgt in China de merknaam Moto X30 Pro.

De Moto Razr druipt van de nostalgie als een van de meest memorabele klaptelefoons van weleer. Motorola heeft geprobeerd om die nieuw leven in te blazen als een opvouwbare telefoon, maar maakte een aantal ongebruikelijke keuzes met zijn eerste pogingen.

Het ontwerp zal naar verwachting evolueren om de kin te verwijderen - hoewel die deel uitmaakte van het oorspronkelijke ontwerp - zodat het waarschijnlijk meer op de Z Flip-serie van Samsung zal lijken. Het scherm wordt naar verluidt 6,7-inch groot, met een 3-inch display aan de buitenkant van het toestel.

We verwachten ook vlaggenschip specificaties, met Snapdragon 8 + Gen 1 geruchten, met een paar camera's, voorafgegaan door een 50-megapixel hoofdsensor.

Over de Frontier gaan al geruime tijd geruchten en verwacht wordt dat het een nieuw vlaggenschip van Motorola wordt. Het toestel zal buiten China waarschijnlijk worden gelanceerd onder de naam Moto Edge 30 Ultra en zal naar verwachting zijn uitgerust met Snapdragon 8+ Gen 1-hardware.

Maar de meeste aandacht gaat uit naar de 200-megapixelcamera, met een Samsung Isocell HP1-sensor. Hoewel dat voor grote krantenkoppen zal zorgen, zorgen megapixels niet altijd voor geweldige foto's, dus Motorola zal veel te bewijzen hebben tegen Xiaomi 12S Ultra met de Sony IMX989 1-inch sensor.

De andere specificaties die deze telefoon biedt zijn in lijn met een vlaggenschip positie, dus er is genoeg om enthousiast over te zijn.

Hoewel deze lancering is gepland voor China, verwachten we dat Motorola snel zal volgen met een evenement voor de rest van de wereld.

Geschreven door Chris Hall.