Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de general managers van Motorola heeft een foto online gezet die is gemaakt met de aanstaande Motorola Edge 30 Ultra-smartphones.

Chen Jin gebruikte de 200-megapixelsensor van de hoofdcamera - waarvan eerder werd bevestigd dat het de Isocell HP1 van Samsung is - om een bos bloemen te fotograferen. Hij postte het resultaat op het Chinese sociale netwerk Weibo.

Blijkbaar werd de foto gemaakt met 50 megapixels, omdat de sensor 4-in-1 pixelverwerking gebruikte om het beste resultaat te krijgen. De foto werd verder gecomprimeerd via de online sharing tools van Weibo zelf.

Het is nog steeds indrukwekkend, met een heldere definitie en heldere, realistische kleuren.

De Motorola Edge 30 Ultra zal naar verluidt deze maand in China op de markt komen en is daarmee de eerste met deze specifieke camerasensor.

Naar verluidt krijgt het toestel ook een 60-megapixel selfiecamera aan de voorzijde, een 6,73-inch Full HD+ AMOLED 144Hz-scherm en Snapdragon 8+ Gen 1-processor.

Andere gelekte specificaties zijn een 4.500mAh batterij met 125W snelladen, 12GB RAM en 256GB aan opslagruimte.

Naast de 200-megapixel hoofdcamera zal de unit met drie lenzen zijn uitgerust met een 50-megapixel secundaire camera en een 12-megapixel - waarschijnlijk voor diepte/macro.

We zullen in de komende twee weken meer te weten komen.

Geschreven door Rik Henderson.