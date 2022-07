Motorola teaset de Razr 2022 voor lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn veel geruchten geweest over het volgende Motorola Razr toestel, met de codenaam Maven, en vaak aangeduid als de Razr 3.

Nu, krijgen we onze eerste officiële blik op het apparaat, en we weten dat het zal worden gelanceerd als de Razr 2022.

Het nieuws komt nadat beelden werden gedeeld door de GM van Lenovo Mobile China op Weibo.

Een afbeelding toont het toestel opengevouwen, met de aanzienlijke interieur display in zicht. De andere toont het toestel neergeklapt.

Motorola volgde dit op met een korte teaser video, ook gepost op Weibo.

We kunnen duidelijk zien dat de iconische kin is verwijderd, zoals vroege lekken suggereerden dat het zou gebeuren.

Het grotere naar buiten gerichte scherm is hier ook zichtbaar, samen met het opnieuw ontworpen scharnier en de dubbele camera setup.

Deze camera's zijn volgens de geruchten een 50MP f1.8 primaire met een 13MP ultra-wide. De selfiecamera is een punch-hole ontwerp met een 32MP resolutie.

De Razr 2022 draait naar verwachting op de Snapdragon 8+ Gen 1-processor en zal beschikbaar zijn met maximaal 12 GB RAM en 512 GB opslagruimte.

We weten niet precies wanneer de telefoon wereldwijd wordt gelanceerd, maar het zou binnenkort moeten zijn en hij zal naar verwachting €1.149 kosten in Europa.

Geschreven door Luke Baker.