(Pocket-lint) - Motorola's volgende vlaggenschiptelefoon wordt een indrukwekkend toestel, als de geruchten kloppen. Uit lekken komt een beeld naar voren van een toestel met een kwijlwaardige spec sheet.

De laatste informatie over de aankomende telefoon suggereert dat de Edge 30 Ultra niet alleen zal beschikken over Qualcomm's nieuwste Snapdragon 8+ Gen 1 processor, maar ook over 12GB RAM en een 4500mAh batterij met zeer snel 125W bedraad opladen.

Een deel hiervan is al eerder vermeld, maar wat nieuw is, is dat het scherm aan de voorkant maximale verversingsfrequenties tot 144Hz zou kunnen bereiken, en dit op het gebruikelijke 6,67-inch paneel.

Er is ook al eerder beweerd dat dit de eerste telefoon op de markt zal zijn met een van Samsung's 200-megapixel sensoren, wat suggereert dat dit het toestel zou kunnen zijn dat ook wel eens 'Frontier' wordt genoemd. Als dat zo is, zou het kunnen zijn dat we een aantal van deze specs al kennen.

Zoals onlangs werd onthuld, lijkt het er echter op dat de Moto Edge 30 Ultra niet de enige zal zijn met die 200-megapixelcamera. Geruchten speculeren dat een Xiaomi 12T Pro dezelfde hoofdcamerasensor zal hebben.

De Moto 'Frontier' of Edge 30 Ultra zal naar verwachting ergens deze maand op de markt komen, dus het is onwaarschijnlijk dat we zo lang moeten wachten voordat er duidelijkheid komt over dit toestel.

Geschreven door Cam Bunton.