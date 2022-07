Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een rapport met details over Motorola's plannen voor de rest van 2022 en in de richting van 2023 is vrijgegeven.

De informatie komt met dank aan de vaak betrouwbare leaker, Evan Blass, op 91mobiles.

Het rapport slaat op handen zijnde releases zoals de Razr 3 en Frontier over, in plaats daarvan kijkt het verder weg.

Natuurlijk, als je zo ver vooruit kijkt, kunnen er in de tussentijd grote veranderingen optreden, dus neem de latere voorspellingen met een korreltje zout.

Toch is het een interessante blik op wat we van het merk kunnen verwachten, dus laten we eens in de roadmap duiken.

De eerste telefoon heeft de codenaam Devon en wordt naar verwachting vrij snel gelanceerd als de Moto G32.

Het zal een Snapdragon 680-aangedreven lager middenklasse model zijn met een 6,49-inch scherm en 4 of 6GB RAM.

Dan krijgen we een toestel met de codenaam Tundra, dat een Edge-merkmodel zal zijn gericht op de Chinese markt.

Tundra zal een 6,55-inch 144Hz-scherm hebben, gekoppeld aan een Snapdragon 888+ SOC. Het toestel wordt ergens in het derde kwartaal van 2022 verwacht.

De Tundra wordt gevolgd door twee door Mediatek aangedreven modellen, een entry-level en een upper-mid-ranger, genaamd Maui en Victoria.

Maui krijgt een Helio G37-processor en Victoria een onaangekondigde processor, de MT6879. Ook deze toestellen worden in het derde kwartaal van 2022 gelanceerd.

Als laatste komt er in 2022 een 5G-variant van de Devon, die dezelfde specificaties krijgt als zijn voorganger, maar met een Mediatek-chip in plaats van de Snapdragon 680. De hoofdcamera zou ook een upgrade moeten krijgen, naar 64MP.

In 2023 heeft Motorola een aantal toestellen op vlaggenschipniveau gepland. Bronco en Canyon zullen naar verwachting de voorhoede vormen van Motorola's 2023 Edge line-up, met Snapdragon 8+ Gen 1 in de eerste en Snapdragon 8 Gen 2 in de tweede.

We verwachten hoge refresh-rate displays en tot 12 GB RAM, samen met 50MP hoofd shooters op beide apparaten.

Er is ook de verticale rolbare telefoon, codenaam Felix en een follow-up van de nog niet uitgebrachte Razr 3, genaamd Juno. Deze worden in 2023 verwacht, maar wanneer ze precies zullen verschijnen is nog niet bekend.

