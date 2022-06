Motorola Razr 3 geruchten en alles wat we tot nu toe weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Motorola koos ervoor om haar opvouwbare Razr-telefoon niet te vernieuwen in 2021, maar te wachten tot 2022 om ons een drastische update te brengen. Dit betekent dat het al een lange tijd geleden is dat we een nieuw toestel in de Razr-lijn hebben gezien en het is begrijpelijk dat Moto-fans benieuwd zijn naar wat de nieuwste versie in petto heeft.

Dit is alles wat we hebben gehoord over de Motorola Razr 3, met inbegrip van wanneer het zou kunnen worden vrijgegeven, wat het zou kunnen bieden en hoe het zou kunnen verbeteren ten opzichte van het 2020-model.

Juli/augustus 2022 in China

Europese en wereldwijde release kort daarna

€1,149 / £1,149

De Razr 3 wordt naar verwachting eerst in China gelanceerd, andere markten volgen kort daarna. We verwachten een Chinese lancering in de maanden juli of augustus van 2022.

De laatste Razr-telefoon lanceerde in september 2022, terwijl de eerste debuteerde in november 2019. Het zou kunnen dat we ook voor de Razr 3 een wereldwijde releasedatum in september zien.

De Razr 3 heeft naar verluidt een Europese MSRP van €1.149 - dit is aanzienlijk goedkoper dan de Razr 5G, die voor €1.399 lanceerde. In het Verenigd Koninkrijk had de Razr 5G ook een prijskaartje van 1.399 pond, dus we kunnen ook hier een wisselkoers van 1:1 verwachten, wat de prijs in het Verenigd Koninkrijk op 1.149 pond brengt.

Geen kin

Aan/uit-knop vingerafdruksensor

Aanvankelijk alleen verkrijgbaar in Quartz Black

Het ontwerp is behoorlijk veranderd sinds de vorige generatie. Het wijkt af van de klassieke retro-uitstraling en lijkt nu meer op de populaire Samsung Galaxy Z Flip 3.

De kenmerkende kin is verwijderd, waardoor het binnenste display zich over de gehele lengte van het toestel uitstrekt.

De vingerafdruksensor is ook verplaatst en bevindt zich nu op de aan/uit-knop. Op de vorige telefoon zat hij aan de achterkant, terwijl de originele Razr hem op de kin plaatste. In onze ervaring was geen van beide plaatsen ideaal, dus dit zou wel eens een veel handigere locatie kunnen blijken te zijn.

De Razr 3 zal alleen beschikbaar zijn in Quartz Black bij de lancering, hoewel we later misschien andere kleuren zullen zien. Volgens sommige geruchten zou er een blauwe variant komen, dus het zou ons niet verbazen als we die later ook zien verschijnen.

6,7-inch opvouwbaar scherm

FHD+ resolutie

3-inch extern scherm

De Razr 3 heeft een groter scherm, zowel het interne als het externe.

Supply chain analist, Ross Young, suggereert dat de Razr 3 zal beschikken over een 6,7-inch opvouwbaar display, tegenover 6,2-inch op de Razr 5G.

Het externe scherm zal 3-inch zijn, in plaats van 2,7-inch op zijn voorganger.

Sinds de volgende Motorola Razr afbeelding is uitgelekt, kan ik zeggen dat het een 6,7-inch opvouwbaar display zal hebben in plaats van de 6,2-inch op de Razr 5G. Het zal worden gemaakt door China Star. Het scherm van de cover zal uitklappen van 2,7" tot ~3". - Ross Young (@DSCCRoss) May 13, 2022

Het interne display zal een FHD+ resolutie hebben en een uitsparing voor de camera, in plaats van de grote inkeping van de Razr 5G.

Snapdragon 8+ Gen 1

12 GB RAM

512GB opslagruimte

Geruchten wijzen erop dat de Razr 3 draait op de nieuwste en beste Snapdragon 8+ Gen 1 -processor, samen met 12 GB RAM en 512 GB opslagruimte.

Mogelijk zien we meerdere varianten, misschien een Snapdragon 8 Gen 1-model met 8GB RAM en 256GB opslag, hoewel hier enige onzekerheid over bestaat.

Hoe dan ook, het is fijn dat we echte vlaggenschip-specs op de nieuwe Razr zullen zien, aangezien de mid-tier processor een pijnpunt was op de vorige modellen.

50MP f1.8 primaire camera

13MP groothoek

32MP punch-hole selfie camera

Voor de camera's verwachten we een 50MP hoofdcamera met een diafragma van f1.8, deze zou moeten worden aangevuld met een 13MP groothoek.

De selfiecamera zal naar verwachting 32MP zijn, en zoals we al zeiden, zal het een 'hole-punch'-ontwerp zijn, in plaats van een inkeping.

De camera op de vorige modellen was een ander zwak punt, dus we hopen dat Motorola de zaken verbetert met deze generatie. Op zijn minst zullen we een extra lens krijgen, aangezien de Razr 5G slechts een eenzame snapper had.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de Motorola Razr 3.

Vermoedelijk zal de Razr 3 voor € 1.149 worden verkocht in Europa - een aanzienlijke daling ten opzichte van zijn voorganger van € 1.339 MSRP. Het toestel zal bij de lancering alleen beschikbaar zijn in Quartz BLack.

In de teaser - gedeeld op Weibo door de algemeen directeur - heeft de poster een eenvoudige boodschap 'Hallo Moto, hallo Snapdragon 8+', met daaronder wat lijkt op het silhouet van een opvouwbare smartphone.

Ross Young, een bekende analist uit de display-industrie, zegt dat we kunnen verwachten dat beide schermen op de Razr groter zullen worden, met het interne scherm dat nu is ingesteld om overeen te komen met dat van de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Er zijn een paar afbeeldingen opgedoken van wat lijkt op de volgende Motorola Razr telefoon.

In een bericht op de social media site, Weibo, deelde een van de leidinggevenden van het bedrijf dat het van plan is om meer Moto telefoons met 512GB opslag dit jaar te lanceren, met name verwijzend naar opvouwbare apparaten.

Een XDA-ontwikkelaars verhaal onthult dat de volgende Razr zou kunnen beschikken over vlaggenschip processing power.

Motorola werkt aan een Motorola Razr 3, zo heeft een Lenovo executive Chen Jin bevestigd op het Chinese social media platform Weibo.

Geschreven door Luke Baker.