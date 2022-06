Nieuw lek onthult Motorola Razr 3 prijs- en kleuropties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het laatste lek rond Motorola's aankomende opvouwbare toestel laat ons weten wat we kunnen verwachten als het gaat om prijzen en kleuropties.

De informatie is afkomstig van CompareDial, die samen met de beruchte tipgever OnLeaks het nieuws heeft gedeeld.

Vermoedelijk zal de Razr 3 voor € 1.149 in Europa verkocht worden - een aanzienlijke daling ten opzichte van de € 1.399 van zijn voorganger.

In het Verenigd Koninkrijk had de Razr 5G een prijskaartje van £1,399, dus we kunnen verwachten dat de Razr 3 ook £1,149 zal zijn.

De wisselkoers is een beetje een ruwe deal, maar de daling van de prijs is zeker welkom nieuws.

Wat kleurstellingen betreft, is er niet veel om enthousiast over te worden, de Razr 3 zal aanvankelijk in één kleur verkrijgbaar zijn: Quartz Black.

Eerder verwachtten we dat er ook een blauwe variant beschikbaar zou zijn. In het rapport staat echter dat Motorola op een later tijdstip mogelijk nog meer kleuren zal lanceren.

Zoals we weten uit eerdere lekken, zal de Razr 3 naar verwachting beschikken over de nieuwste Snapdragon 8 + Gen 1-processor, samen met 12 GB RAM en 512 GB opslagruimte.

Zowel de interne als externe schermen zullen groter worden en we zullen een extra cameralens krijgen om mee te spelen.

De Razr 3 wordt naar verwachting volgende maand in China gelanceerd, de Europese en wereldwijde markten volgen kort daarna.

Beste smartphone 2022: Wij testen, beoordelen en rangschikken de beste mobiele telefoons die beschikbaar zijn om te kopen Door Chris Hall · 17 juni 2022

Geschreven door Luke Baker.