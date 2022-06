Motorola Moto Edge 2022 renders en specs lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Moto Edge 20 maakte vorig jaar veel indruk op ons, en nu lijkt het erop dat zijn opvolger in het derde kwartaal van 2022 zal verschijnen.

De altijd betrouwbare tipgevers OnLeaks en 91Mobiles hebben ons getrakteerd op hoge-resolutie renders en spec details voor het aankomende toestel.

Vanuit het oogpunt van ontwerp, neemt de nieuwe telefoon de camera-indeling van de Edge 20 over, maar het lijkt erop dat er minder van een camera bump op het aankomende model is, gelukkig.

Het lijkt erop dat de randen zijn afgevlakt op het nieuwe model, terwijl zijn voorganger had platte zijden die doen denken aan een Sony Xperia telefoon.

De voorkant van het toestel heeft dunne bezels en een hole-punch selfie camera, de telefoon is naar verluidt ruwweg 160,8 x 74,2 x 8,2mm groot.

Het scherm zal beschikken over een 6,5-inch FullHD + pOLED-paneel. Het zal werken tot 144Hz met een 2400 x 1080 pixel resolutie.

In het hart van het toestel bevindt zich een MediaTek Dimensity MT6879-processor, gekoppeld aan 6 of 8 GB RAM en 128 of 256 GB opslagruimte.

Het toestel is uitgerust met een grote 5000 mAh batterij om de hele dag te kunnen werken.

Aan de camerafront zien we een 50MP hoofdsensor met OIS, een 13MP breedbeeldsensor en een 2MP dieptesensor.

Aangezien de Edge 20 een hoofdsensor van maar liefst 108MP had, is het een beetje teleurstellend om een stapje terug te zien in resolutie, maar het is mogelijk dat dit wordt gecompenseerd door verbeterde stabilisatie of een grotere sensor.

De selfie-fotograaf behoudt daarentegen zijn indrukwekkende resolutie van 32MP. Uw videogesprekken zullen er dus altijd piekfijn uitzien.

