(Pocket-lint) - Het Lenovo-bedrijf Motorola heeft onlangs via een Weibo-post laten weten dat het een van de eerste telefoons ter wereld met een 200-megapixelcamera zal debuteren. Het zou kunnen worden vergezeld door een derde generatie opvouwbare Razr, ook.

Maar deze gids gaat over Motorola's aankomende camerafoon, die momenteel de codenaam Frontier draagt. Het is onduidelijk of het een andere naam zal krijgen wanneer het gelanceerd wordt. Veel details zijn op dit moment nog dun gezaaid, maar Motorola heeft bevestigd dat het toestel er deze zomer aankomt, en verschillende lekken van de afgelopen maanden geven mogelijke aanwijzingen over hoe de telefoon eruit zou kunnen zien en welke functies hij zou kunnen hebben.

In mei 2022 nam Motorola het Chinese sociale platform Weibo om twee aankomende smartphones teasen, een daarvan is een toestel uitgerust met een maar liefst 200-megapixel camera. Het is de bedoeling dat het toestel in juli zijn debuut maakt. Naar verluidt is het ontwikkeld onder de codenaam Frontier, en het is de afgelopen maanden al een paar keer uitgelekt. In januari 2022 deelde WinFuture renders van het toestel, evenals specs.

Opvallend kenmerk van de telefoon is de hoofdcamera, die naar verluidt gebruik zal maken van Samsung's 200-megapixel sensor die afgelopen september werd aangekondigd.

Motorola's recente Weibo suggereert dat het een 200-megapixel camerafoon zal aankondigen in juli 2022. Er is geen andere specifieke informatie bekend, inclusief of de telefoon Frontie zal heten als hij deze zomer arriveert.

Er is op dit moment ook geen woord over of, en wanneer, de telefoon buiten China wordt gelanceerd. Maar Motorola kondigde de Edge Plus eind 2021 aan in China als de "Edge X30", en bracht hem vervolgens in 2022 naar de VS als "Edge Plus". Als Motorola datzelfde stappenplan volgt voor de Frontier, dan zou de telefoon nog voor eind 2022 naar andere landen kunnen uitrollen. Maar dat is pure speculatie.

Er dwarrelen dus een paar afbeeldingen voor de Frontier rond op het internet.

Zo is er het rapport van WinFuture uit januari met onder meer deze render:

Leakster Evan Blass deelde een andere, soortgelijke render in februari:

En dan deze foto van de telefoon werd naar verluidt geplaatst op Weibo in maart:

Dankzij rapporten zoals die van WinFuture, die een lijst met specificaties bevatte, maar ook rapporten van Techniknews, @evleaks, en SamMobile, is het unaniem duidelijk dat de Frontier gebruik zal maken van Samsung's ISOCELL HP1 sensor.

De sensor, die afgelopen najaar werd aangekondigd, kan niet alleen 8K-video-opnames aan, maar zal met zoveel pixels de deur openzetten voor een verbeterd hoog dynamisch bereik (HDR) en verschillende pixel binning-mogelijkheden (16-in-1 levert standaard 12,5-megapixelresultaten op). De andere twee camera's aan de achterkant van de telefoon zijn naar verluidt een 50-megapixel ultrawide en 12-megapixel telefoto. Fotografie zal de belangrijkste focus van de Frontier zijn, zo lijkt het zeker. Eerdere geruchten wijzen ook op een 6,7-inch pOLED-scherm met een 144Hz verversingssnelheid. Er wordt ook beweerd dat de telefoon zal draaien op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus chipset.

Andere interessante kenmerken waarover tot nu toe geruchten de ronde doen, zijn details over het feit dat het 144Hz-scherm een gebogen gat in het scherm is. Het scherm zou zelfs een vingerafdruksensor onder het scherm kunnen hebben.

Geruchte specs Beeldscherm 6,67-inch gebogen POLED, FHD+, 20:9 HiD (gat in beeldscherm), 144Hz, DCI-P3, HDR10+ Software Google Android 12 CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus Opslag 8 GB en 128 GB; 8 GB en 256 GB, 12 GB en 256 GB / LPDDR5 + UFS 3.1 Camera Drievoudige camera (200MP OIS; 50MP groothoek; 12MP 2X telefoto) Camera vooraan 60MP selfie shooter Audio Stereoluidsprekers, drievoudige microfoon-array Connectiviteit USB-C met DisplayPort 1.4 ondersteuning, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, dual-SIM ondersteuning (Nano-SIM) Biometrie Vingerafdruk onder scherm Batterij 4500 mAh, met ondersteuning voor 125 W bekabeld snelladen of 50 W draadloos snelladen Beschikbaarheid Vanaf juli 2022

Hier is een up-to-date tijdlijn van alle lekken tot nu toe voor de Frontier:

Het Lenovo-bedrijf Motorola heeft het Chinese sociale platform Weibo opgezocht om zijn aankomende smartphones te teasen, waaronder een Snapdragon 8+ Gen 1 opvouwbare telefoon en een ander toestel uitgerust met een maar liefst 200-megapixelcamera. Die tweede zal deze zomer al worden gelanceerd. Motorola's 200-megapixel cameratelefoon heeft de codenaam Frontier. De telefoon is bedoeld als vlaggenschip en is de afgelopen maanden meerdere keren uitgelekt, waarbij specs en functies werden onthuld. Nu bevestigt Microsoft het bestaan ervan via een Weibo-post. Hoewel de teaser de officiële naam van de telefoon niet vermeldt, onthult het wel een datum in juli voor de lancering.

De foto die je hierboven ziet werd gedeeld via het Chinese social media netwerk Weibo en later op Twitter, en het zou gaan om de Motorola Frontier.

Uitstekende renders van de veelgeroemde Motorola Frontier zijn online opgedoken dankzij lekkende Evan Blass, en als ze echt zijn, is er een vrij aanzienlijke hoofdcamera zichtbaar aan de achterkant. Eerdere lekken hebben gewezen op de telefoon sport Samsung's 200-megapixel Isocell HP1 sensor, en de afbeelding collectie gepost door online tipgever Evan Blass heeft 194-megapixel vermeld onder een enorme lens eenheid.

Voorhet eerst duikt er nieuws op over Motorola dat werkt aan een nieuwe vlaggenschip-smartphone met een 144 Hz-scherm, 200-megapixelcamera en Snapdragon 8 Gen 1 "Plus"-chip onder de codenaam Frontier.

Geschreven door Maggie Tillman.