(Pocket-lint) - Het Lenovo-bedrijf Motorola heeft het Chinese sociale platform Weibo opgezocht om zijn aankomende smartphones te teasen, waaronder een Snapdragon 8+ Gen 1 opvouwbare telefoon en een ander toestel uitgerust met een maar liefst 200-megapixelcamera. Die tweede smartphone zou deze zomer al gelanceerd worden.

Zoals opgemerkt door 9to5Google, heeft Motorola's 200-megapixel cameratelefoon de codenaam Frontier. De telefoon is bedoeld als vlaggenschip en is in de afgelopen maanden verschillende keren uitgelekt, waarbij specs en functies werden onthuld. Nu bevestigt Microsoft het bestaan ervan via een Weibo-post. Hoewel de teaser de officiële naam van de telefoon niet vermeldt, onthult het wel een datum in juli voor de lancering. Pocket-lint houdt je op de hoogte van de exacte datum wanneer deze bekend wordt gemaakt.

Motorola maakt vermoedelijk gebruik van Samsung's ISOCELL HP1-sensor. Deze sensor, die vorig najaar werd aangekondigd, kan niet alleen 8K-video-opnames aan, maar met zoveel pixels opent hij ook de deur naar een verbeterd hoog dynamisch bereik (HDR) en verschillende pixel binning-mogelijkheden (16-in-1 levert standaard 12,5-megapixelresultaten op).

De andere twee camera's aan de achterzijde zijn naar verluidt een 50-megapixel ultrawide camera en een 12-megapixel telefoto. Fotografie zal de belangrijkste focus van de Frontier zijn lijkt het zeker. Eerdere geruchten wijzen ook op een 6,7-inch pOLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Er wordt ook beweerd dat de telefoon zal draaien op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus chipset.

Houd in gedachten dat Samsung naar verwachting ook een eigen telefoon zal introduceren met een 200-megapixelcamera. Die komt pas volgend jaar, zo wordt gemeld.

Geschreven door Maggie Tillman.