(Pocket-lint) - Motorola heeft een nieuwe telefoon geteased met de Snapdragon 8+ Gen 1 processor die onlangs door Qualcomm werd aangekondigd, en het lijkt erop dat het de kritiek op zijn processorkeuze heeft meegenomen voor zijn volgende versie van de Razr flexibele smartphone.

In de teaser - gedeeld op Weibo door haar algemeen directeur - heeft de poster een eenvoudige boodschap 'Hallo Moto, hallo Snapdragon 8+', met wat lijkt op het silhouet van een opvouwbare smartphone eronder.

Motorola heeft in de meest recente versies van de Razr behoorlijk wat kritiek gekregen op haar keuze om middenklasse processors te gebruiken.

De huidige Razr 5G wordt bijvoorbeeld aangedreven door de Snapdragon 765, die - hoewel perfect als een chipset - niet helemaal het niveau van snelheid en prestaties van de 8-serie haalt.

Het is een gebied waarop Samsung meer concurrerend is geweest, met zijn Galaxy Z Flip 3 die de krachtigste processors gebruikte die beschikbaar waren op het moment van lancering. En dat in een telefoon die bij de lancering minder kostte dan de ondermaatse Razr 5G.

Nu lijkt het erop dat Motorola klaar is om de Flip serieus aan te pakken en een meer concurrerende telefoon wil aanbieden.

Wat de andere details betreft, is er nog niets bevestigd, maar er gaan geruchten dat de Razr 3 een groter scherm zal krijgen - binnenin en op de cover - en tot 512 GB opslagruimte.

Het lijkt erop dat Motorola er helemaal voor gaat met de volgende opvouwbare telefoon, en dit maakt het een zeer spannend toestel voor 2022. Laten we hopen dat de geruchten waar blijken te zijn.

Geschreven door Cam Bunton.