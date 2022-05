De Motorola Razr 3 zal grotere schermen hebben, van binnen en van buiten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de onlangs uitgelekte afbeeldingen van de volgende Motorola Razr handset, is er volop gespeculeerd over de aankomende opvouwbare telefoon.

Evan Blass en 91Mobiles suggereerden tal van specificaties die we kunnen verwachten op het toestel, maar er werd geen melding gemaakt van de schermgrootte.

Nu heeft Ross Young, een bekende analist uit de display-industrie, zijn voorkennis op Twitter gezet.

Sinds de volgende Motorola Razr afbeelding is uitgelekt, kan ik zeggen dat het een 6,7" opvouwbaar scherm zal hebben in plaats van de 6,2" op de Razr 5G. Het zal worden gemaakt door China Star. Het scherm van de cover zal uitklappen van 2,7" tot ~3". - Ross Young (@DSCCRoss) 13 mei, 2022

Young zegt dat we kunnen verwachten dat beide schermen op de Razr in grootte toenemen, met het interne scherm nu ingesteld om overeen te komen met die gevonden op de Samsung Galaxy Z Flip 3.

Een van de meest in het oog springende veranderingen aan de nieuwe Razr is dat de iconische kin aan de onderkant van de telefoon is verdwenen. Dit doet ons afvragen of de nieuwe versie een soortgelijke voetafdruk zal behouden, dit keer gebruikmakend van alle beschikbare ruimte om een groter scherm te huisvesten.

Naarmate we meer over de nieuwe Razr te weten komen, lijkt hij steeds meer op de Galaxy Z Flip 3. Gezien de populariteit van Samsung's flippable telefoon, kan het een slimme zet zijn van Motorola, hoewel het zeker een aantal van zijn retro charmes zal verliezen.

De internals zouden ook substantiële veranderingen moeten zien, we verwachten een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, gekoppeld aan 12 GB RAM en 512 GB opslagruimte.

De Motorola Razr 3 zal naar verwachting in juli of augustus in China worden uitgebracht, gevolgd door een wereldwijde release.

Geschreven door Luke Baker.