Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola was een van de eerste grote fabrikanten die een opvouwbare smartphone met een flexibel scherm lanceerde, door gebruik te maken van de nostalgie rond een van zijn meest iconische en populaire telefoons: de RAZR.

De derde generatie RAZR komt binnenkort op de markt - volgens recente geruchten - maar zou in de toekomst wel eens gezelschap kunnen krijgen van een heel ander soort telefoon.

Een recent rapport beweert dat Moto bezig is met de ontwikkeling van een oprolbare smartphone, met de codenaam Felix. Deze zou een vergelijkbare vorm hebben als de Oppo X 2021, die beschikt over een flexibel display dat vanuit een van de randen naar buiten rolt om uit te breiden naar een groter formaat.

Het nieuws komt van Evan Blass - een historisch betrouwbare leaker - in een artikel op 91Mobiles, die beweert dat deze telefoon zich in de zeer vroege stadia van ontwikkeling bevindt, maar dat het bedrijf nog niet eens een werkend hardware-prototype heeft.

Hoe u uw corrupte video kunt repareren en klaar kunt maken om te uploaden met Stellar Door Pocket-lint International Promotion · 9 mei 2022

Dat betekent waarschijnlijk dat een lancering nog ver weg is. Het rapport beweert zelfs dat het verrassend zou zijn als de telefoon in de komende 12 maanden zou worden gelanceerd. Het zal nog wel even duren, en Motorola zou haar plannen in de tussentijd kunnen schrappen.

Als het waar is, en de telefoon komt op de markt, zou het kunnen bewijzen dat Oppo's idee voor een uitdijend scherm, in plaats van een uitklapbaar scherm, wel wat benen heeft.

Uit onze korte tijd met Oppo's model bleek duidelijk dat het zeker een levensvatbaar alternatief is voor de toestellen die langs één enkel punt opvouwen. En als een andere fabrikant meedoet, kan dat er alleen maar toe bijdragen dat het geen concept blijft, maar werkelijkheid wordt op de consumentenmarkt.

Geschreven door Cam Bunton.