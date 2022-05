Zou dit onze eerste glimp kunnen zijn van de Motorola Razr 3?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn een paar afbeeldingen opgedoken van wat lijkt op de volgende Motorola Razr telefoon. De foto's komen via de vaak betrouwbare leaker, Evan Blass, op 91Mobiles.

Het toestel heeft de codenaam Maven, en het meest opvallende is dat het twee camera's aan de achterkant heeft, terwijl de 2020 Razr slechts een enkele lens had.

Deze camera's zijn naar verluidt een 50MP f1.8 hoofdsensor en een extra 13MP voor groothoek- en macrofotografie.

Met het toestel gesloten kunnen we zien dat de verlengde kin niet meer aanwezig is, wat resulteert in een meer vierkant gevormd toestel.

Dit betekent ook dat het ontwerp nu behoorlijk afwijkt van de originele Razr, waar de 2019- en 2020-modellen hun inspiratie uit haalden.

De vingerafdruksensor is opnieuw verplaatst, eerst op de buitenste kin op het 2019-model, vervolgens op de achterkant van het apparaat op de 2020 Razr, nu zal het in plaats daarvan deel uitmaken van de aan/uit-knop. Dit is een welkome zet in ons boek, aangezien geen van de vorige plaatsingen erg natuurlijk aanvoelde in het gebruik.

Het binnenste uitklapbare scherm wordt getipt als een FHD+ scherm met een 32MP hole-punch selfie camera.

Blass zegt dat Motorola oorspronkelijk twee varianten van de aankomende Razr plande, één met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 en één met een aankomende 'Plus' versie van de SOC.

Door vertragingen in de productie van deze laatste chipset is het echter niet bekend hoe Motorola verder wil gaan.

Er zullen verschillende configuraties beschikbaar zijn, met 8 GB of 12 GB RAM en 256 GB of 512 GB interne opslagruimte.

Het toestel zal naar verluidt verkrijgbaar zijn in de kleuren zwart en blauw en zal rond eind juli of begin augustus in China op de markt komen, de wereldwijde release zal kort daarna volgen.

Geschreven door Luke Baker.