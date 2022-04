Motorola kondigt Edge 30 aan, zijn nieuwste middenklasse telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft de Edge 30 aangekondigd, zijn nieuwste middenklasse telefoon en een die de eer opstrijkt als de dunste 5G handset die nog op de markt moet komen.

Afgaande op dat alleen ziet de telefoon er zeker redelijk mooi uit, zij het een beetje generiek vanaf de achterkant - hij heeft een bump van drie camera's met een ultrabrede lens en een 32MP selfiecamera aan de voorkant van de telefoon die voor scherpe selfies moet zorgen.

Hij kan ook HDR10-beelden opnemen, voor een verbetering van de kleurbehandeling, en die beelden zullen er geweldig uitzien op het scherm, dat HDR10+ kan renderen. Het is een 6,5-inch OLED-paneel met 144Hz piekfrequenties, hoewel Motorola een variabel systeem heeft om hopelijk op de batterij te besparen door lagere frequenties te gebruiken wanneer je ze niet nodig hebt.

De chipset in het hart van de telefoon is de Snapdragon 778G+, waardoor wat wij hopen zeer fatsoenlijke prestaties voor een mid-range telefoon, en met 8 GB RAM en 128 GB opslag op het basismodel (oplopend tot 256 GB) moet het allemaal mooi en responsief zijn.

Een 4020mAh batterij moet volgens Motorola een batterijduur geven die reikt tot een tweede dag, al weten we niet precies hoe ver. Snel opladen betekent wel dat je snel weer opgeladen bent.

De telefoon komt op de EU-markten voor €449,99 of £379,99, een zeer vergelijkbaar instappunt als de Edge 20, een telefoon die indruk op ons maakte bij de herziening in 2021. Hij zal later ook in Amerika verschijnen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.