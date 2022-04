Moto G62 en G82 5G komen er aan, zo blijkt uit lek

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola zal naar verwachting in de komende weken een aantal toevoegingen aan haar almaar groeiende Moto smartphone portfolio aankondigen, waarbij gesproken wordt over nieuwe Moto G modellen, evenals de Moto Edge.

De Moto G62 5G is opgedoken in de Wi-Fi Alliance database en onthult een aantal specificaties van het toestel, waaronder ondersteuning voor dual-band Wi-Fi en Android 12 out of the box.

Ondertussen werd de Moto G82 5G gespot op Thailand's NBTC certificatie website, wat de naam van het toestel bevestigt, evenals de 5G en LTE varianten.

Hoewel geen van beide lijsten veel meer onthult over de twee toestellen, zijn er een paar eerdere geruchten die ons een idee geven van wat we kunnen verwachten. De Moto G62 5G wordt naar verluidt geleverd met een 50-megapixel hoofdcamera, samen met twee extra sensoren aan de achterzijde en het toestel zal naar verwachting een Full HD+ scherm hebben, hoewel de afmetingen nog niet zijn uitgelekt.

Andere specificaties voor de Moto G62 5G zijn naar verluidt een 6000mAh batterij, 33W opladen, 8GB RAM en een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor. Het scherm zal naar verwachting ook een verversingssnelheid van 90Hz of 120Hz bieden.

De Moto G82 5G komt naar verluidt met een 5000mAh batterij, draait op de Snapdragon 695 processor en beschikt over 8GB RAM.

Voorlopig is er nog niets officieel, maar we zullen u alle officiële details brengen zodra we meer horen.

Geschreven door Britta O'Boyle.