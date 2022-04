Nieuw 5G Moto G Stylus-model onthuld in foto's en specificaties lekken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We werden dit jaar al getrakteerd op een budgetvriendelijke Moto G Stylus , die in februari beschikbaar kwam, maar nu is er een 5G -versie onderweg.

Motorola zou binnenkort de Moto G Stylus 5G moeten lanceren, maar daarvoor zijn er al een aantal foto's en specificaties online geplaatst.

Afbeeldingen verkregen door 91Mobiles tonen een soortgelijk ontwerp als de 4G-editie, met een 6,78-inch display met een perforatorcamera in het midden en een drievoudige camera-eenheid aan de achterkant.

Naar verluidt is de processor echter verhoogd naar de Qualcomm Snapdragon 695 (over de 665) om de benodigde 5G-modem toe te voegen. Dit wordt gekoppeld aan 12 GB RAM.

Vrijwel al het andere is hetzelfde. De camera aan de achterzijde zal bestaan uit een hoofdcamera van 50 megapixels, een secundaire camera van 8 megapixels voor groothoek- en macrofoto's en een dieptesensor van 2 megapixels. De voorste snapper zal 16 megapixel zijn.

Het scherm heeft naar verluidt een resolutie van 1080 x 2460 en een verversingssnelheid van 120 Hz.

Een batterij van 5.000 mAh zal de hele boel van stroom voorzien en er is eigenlijk een 3,5 mm koptelefoonaansluiting voor gebruikers van old-school oordopjes – een beetje een zeldzaamheid tegenwoordig.

Er wordt gezegd dat de Moto G Stylus 5G in zwart en "seafoam" -groen wordt geleverd wanneer deze wordt verzonden. We weten op dit moment alleen niet wanneer.

Geschreven door Rik Henderson.