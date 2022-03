Moto Razr 3 kan worden geleverd met 512 GB opslag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is een tijdje geleden sinds Motorola zijn opvouwbare Razr-lijn heeft bijgewerkt, met het meest recente model dat tegen het einde van 2019 werd gelanceerd. Sindsdien is de opvouwbare markt geëvolueerd en het bedrijf dat eigendom is van Lenovo, probeert mee te evolueren.

In een bericht op sociale media deelde Weibo, een van de leidinggevenden van het bedrijf, Chen Jin genaamd, dat het van plan is om dit jaar meer Moto-telefoons met 512 GB opslagruimte te lanceren om aan de vraag van de consument te voldoen.

Dat bericht zegt specifiek dat dit doel om 512 GB opslag naar de massa te brengen ook de aankomende opvouwbare apparaten omvat. En - hoewel het het niet specifiek noemde - zou het heel logisch zijn als het de volgende Razr zou zijn.

Voeg dit fragment toe aan het feit dat dezelfde executive al heeft bevestigd dat er een nieuwe Razr in de maak is, en de puzzelstukjes die samenkomen beginnen een verleidelijk beeld te vormen.

Een gerucht van eerder in het jaar suggereert zelfs dat het misschien zelfs de beste vlaggenschip-chipset van Qualcomm bevat: de Snapdragon 8 Gen1 .

De telefoon - voor het gemak voorlopig Razr 3 genoemd - zal naar verwachting dit jaar op de markt komen om te concurreren met de uitstekende Galaxy Z Flip 3 en zijn verwachte opvolger, de Z Flip 4.

Er is niet veel anders bekend over de telefoon, behalve dat geruchten hebben gesuggereerd dat we het einde van die enorme inkeping bovenaan het scherm zouden kunnen zien, in het voordeel van een modernere punch-hole camera.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Als de geruchten en informatie die tot nu toe zijn opgedoken echter kloppen, kunnen we eindelijk het iconische silhouet van Moto krijgen met de juiste vlaggenschipprestaties.

Geschreven door Cam Bunton.