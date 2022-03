Moto Edge 30-benchmark gelekt, onthult belangrijke specificaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat het 'Pro'-model van zijn Edge 30-reeks begin maart al was gelanceerd, lijkt het erop dat Motorola op het punt staat een model met een lager vermogen te lanceren. Tenminste, als een veronderstelde gelekte benchmarklijst iets is om af te gaan.

In deze gelekte benchmark wordt onthuld dat de telefoon Android 12 uit de doos heeft geladen, evenals de krachtige middenklasse Snapdragon 778G-processor.

Deze CPU is opgebouwd uit acht kernen, één 'prime' 2,5GHz-kern, samen met drie krachtige 2,2GHz-kernen en vier iets minder krachtige 1,8GHz-kernen. Het is gekoppeld aan een Adreno 642L grafische verwerkingseenheid plus 8 GB RAM.

Er wordt niet veel anders onthuld in een benchmarklijst en - zoals bij elk verondersteld lek van Geekbench - is het ook de moeite waard om het met een beetje cynisme te benaderen, omdat het niet de meest betrouwbare bron is, tenzij onthuld naast enkele meer geloofwaardige lekken zoals foto's. Vooral omdat er in het oorspronkelijke rapport geen directe link naar het benchmarkresultaat wordt gegeven.

De Edge 30 volgt op de Edge 20 , die zelf werd aangedreven door de Snapdragon 778-processor, en gelanceerd werd in de tweede helft van 2021.

Als het lek klopt, lijkt het erop dat de Edge 30 niet veel hoger is dan zijn voorganger, wat tegenwoordig een populaire manier is om telefoonlijnen bij te werken.

We hebben gezien dat een toenemend aantal fabrikanten hun telefoonreeksen twee keer per jaar updaten met kleine specificaties, ongeacht waar die apparaten zich in de voedselketen bevinden. Het zou dan ook niet zo verwonderlijk zijn als dit Moto Edge 30-lek juist zou blijken te zijn.

Geschreven door Cam Bunton.