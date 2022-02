Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola, eigendom van Lenovo, bracht twee jaar geleden voor het eerst de Moto G Stylus -smartphone uit, specifiek om te wedijveren met de Samsung Galaxy Note -serie tegen een veel betaalbare prijs. Nu introduceert het bedrijf de Moto Edge Plus als zijn nieuwste stylustelefoon. Het werkt met Motorola's Smart Stylus , maar er zijn enkele kanttekeningen.

Vanaf $ 1.000 in de VS (of $ 900 met een tijdelijke korting), biedt de Moto Edge Plus native stylusondersteuning. Als je het wilt gebruiken met Moto's Smart Stylus, is het een optionele extra die wordt geleverd met een folio-omslag. Moto Edge Plus heeft ook geen ingebouwde stylusopslag - dus om de stylus op te laden, gebruikt u de 5 watt omgekeerd draadloos opladen van de telefoon.



De Edge Plus draait op Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1-chip , heeft een 6,7-inch 2400 x 1080 OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz, en biedt 15 watt Qi draadloos opladen en dubbele stereoluidsprekers met ondersteuning voor Dolby Atmos. Het basismodel heeft 8 GB RAM, 128 GB opslagruimte en een batterij van 4.800 mAh. Als je meer capaciteit wilt, kun je de telefoon krijgen met maximaal 12 GB RAM en 512 GB opslagruimte. Motorola heeft zich ook gecommitteerd aan twee jaar Android OS-upgrades en drie jaar tweemaandelijkse beveiligingsupdates.

Voor camera's heeft de Moto Edge Plus een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 megapixel ultrabrede camera die macrofotografie kan doen. De derde camera aan de achterzijde is slechts een 2-megapixel dieptesensor. Maar er zit wel een 60 megapixel selfiecamera op de handset. De camera's aan de achterkant van de telefoon kunnen ook worden gebruikt als webcams tijdens videogesprekken wanneer ze zijn aangesloten op een pc in de buurt.

Motorola beweert dat de Edge Plus de eerste telefoon is die het Snapdragon Spaces VR-platform van Qualcomm ondersteunt in combinatie met Lenovo's A3 Think Reality slimme bril . De telefoon ondersteunt ook Motorola's Ready For-platform, waarmee de telefoon verbinding kan maken met een nabijgelegen tv of monitor om een desktopachtige gebruikersinterface te bieden die veel lijkt op de Dex-modus van Samsung.

Het heeft het Thinkshield-beveiligingsplatform om ook gevoelige gegevens te helpen beschermen.

Motorola zei dat de Edge Plus binnenkort beschikbaar zal zijn, maar heeft geen exacte releasedatum aangekondigd. De telefoon wordt ontgrendeld verkocht door Motorola en geselecteerde Amerikaanse winkels en providers.

Geschreven door Maggie Tillman.