Motorola Frontier duikt op in beste fotolek tot nu toe

(Pocket-lint) - Uitstekende weergaven van de vaak geruchtmakende Motorola Frontier zijn online opgedoken en laten, indien waar, een vrij belangrijke hoofdcamera aan de achterkant zien.

Eerdere lekken wezen op de telefoon met Samsung 's 200-megapixel Isocell HP1-sensor, en de beeldcollectie die is geplaatst door online tipster Evan Blass heeft 194 megapixels vermeld onder een enorme lenseenheid. Dat is zeker in dezelfde marge.

De andere twee camera's aan de achterkant zijn naar verluidt een 50-megapixel ultragroothoeklens en 12-megapixel telefoto. Fotografie zal de belangrijkste focus van de Frontier zijn, zo lijkt het zeker.

Voor de goede orde zou ook optische beeldstabilisatie aan boord zijn.

Eerdere geruchten wijzen op een 6,7-inch pOLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Er wordt ook beweerd dat de telefoon zal draaien op een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset - een overgeklokte versie van de SD 8 Gen 1 die veel vlaggenschepen in 2022 gebruiken.

GSM Arena stelt ook dat het een 4.500mAh-batterij zal hebben met 125W snel opladen.

Houd je adem echter niet in voor een officiële aankondiging binnenkort, de algemene gedachte is dat deze in juli van dit jaar zal worden aangekondigd. We houden je op de hoogte van eventuele verdere lekken of details.

Geschreven door Rik Henderson.