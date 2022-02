Moto Edge 30 Pro op 24 februari gelanceerd?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft via zijn social media-handvatten aangekondigd dat het op 24 februari een lanceringsevenement zal organiseren voor zijn volgende telefoon uit de Edge-serie .

Hetzelfde bericht werd gedeeld via het wereldwijde Twitter-handvat en het India-specifieke handvat, wat een vrij brede wereldwijde lancering suggereerde voor dit product, dat zijn eerste vlaggenschiptelefoon van 2022 zou kunnen zijn.

Motorola heeft nog geen naam gegeven aan het apparaat dat tijdens dit persevenement wordt onthuld, maar het zou de Edge 30 Pro kunnen zijn. Een apparaat dat - in wezen - een rebranded-versie is van de Moto Edge X30 die eind 2021 in China werd gelanceerd.

Dat is echter slechts een weloverwogen gok; Moto's Edge-branded-serie kan behoorlijk lastig zijn om grip te krijgen, gezien de rebranding die tussen regio's plaatsvindt.

Als het echter de Edge 30 Pro (of X30 in vermomming) is, wordt dit het Moto-vlaggenschip van het jaar, met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1-processor. Hoewel het slechts een korte doorlooptijd is, wil Motorola, gezien de recente lancering van de Edge 20 , ongetwijfeld een van de eersten zijn die een telefoon met de nieuwste Qualcomm-chipset lanceert.

Andere specificaties van de Edge X30 zijn onder meer een OLED-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz en ondersteuning voor HDR10+, met een diagonaal van 6,7 inch met een resolutie van FullHD+ (1080 x 2400).

Het lanceringstijdsbestek suggereert dat het een sprong zal maken op MWC-telefoons , door het apparaat een paar dagen voor het Mobile World Congress in Barcelona te lanceren.

Geschreven door Cam Bunton.