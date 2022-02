Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft de Moto G Stylus , zijn budgetvriendelijke stylustelefoon, voor het nieuwe jaar geüpdatet.

Het nieuwe 2022-model kost nog steeds $ 299 in de VS, maar het biedt een paar upgrades ten opzichte van het vorige model, waaronder een verbeterde drievoudige camera-array, grotere 45000mAh-batterij en een snellere verversingssnelheid van 90 Hz

De 2022 Moto G Stylus behoudt het 6,8-inch scherm, maar in plaats van een perforatorcamera in de hoek van het scherm, is deze gecentreerd. Andere kenmerken zijn een stylus die in de telefoon kan worden opgeborgen, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting, 128 GB opslagruimte, 6 GB RAM en Android 11 uit de doos. Wat de verwerkingskracht betreft, heeft Motorola de Snapdragon 678-chip in het model van vorig jaar vervangen door een MediaTek Helio G88. Tel het allemaal bij elkaar op en de Moto G Stylus is een aantrekkelijk goedkoper alternatief voor Samsung's oude Note (en binnenkort S22 Ultra ) serie.

Ten slotte, over die camera-array: de achteruitrijcamera ging van een 48-megapixellens naar een 50-megapixelsensor, en het is gekoppeld aan een 8-megapixel ultragroothoeklens/macrolens en 2-megapixel dieptesensor. Aan de voorkant zit een 16 megapixel selfiecamera - dezelfde van de Moto G Stylus van vorig jaar.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Als dit je interesseert, is de 2022 Moto G Stylus beschikbaar als een ontgrendelde smartphone van Motorola , Walmart, Amazon en Best Buy voor $ 299,99. Voorbestellingen starten donderdag 3 februari 2022.

Geschreven door Maggie Tillman.