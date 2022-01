Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De vermeende volgende telefoon van Motorola is de afgelopen tijd onderhevig geweest aan veel lekken, waaronder renders en afbeeldingen. Nu hebben we een nieuwe line-up foto die het vanuit elke hoek laat zien.

Momenteel wordt de telefoon de "Moto G Stylus 2022" genoemd en lijkt op zijn voorganger (deMoto G Pro in het VK).

Het heeft ook de codenaam Motorola Milan en er wordt beweerd dat er binnenkort een lanceringsaankondiging zal worden gedaan.

91Mobiles plaatste de nieuwste afbeelding van wat eruitziet als persweergaven, met een drievoudig camerasysteem aan de achterkant en een perforatie-inkeping aan de voorkant.

De site beweert ook dat het beschikbaar zal zijn in de kleuren goud en zwart, met een 6,58-inch F HD+ 90Hz-scherm dat waarschijnlijk een LCD-scherm is.

Het zal niet de krachtigste zijn die er is, met een geruchten Qualcomm Snapdragon 480 Plus-processor en 6 GB RAM. Interne opslag zou goed uit de doos 128 GB kunnen zijn.

Een batterij van 4.500 mAh zal naar verluidt de show runnen.

Het camerasysteem zou leiden met een hoofdcamera van 50 megapixels, maar met quad-pixeltechnologie.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het aangekondigd als onderdeel van het Mobile World Congress in maart in Barcelona. De jaarlijkse vakbeurs gaat momenteel nog steeds door, ondanks de snelle verspreiding van de Omicron Covid-variant in Centraal-Europa.

Geschreven door Rik Henderson.