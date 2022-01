Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De herlancering van de Motorola Razr als een opvouwbare smartphone met touchscreen was leuk om te zien, maar de tweede versie ervan, hoewel veel verbeterd, werd overtroffen door die van Samsung's Galaxy Z Flip 3 , die simpelweg betere specificaties op tafel brengt.

We hebben gehoord dat er inderdaad een derde versie van de nieuwe Motorola Razr zal zijn , die je zou verwachten ergens dit jaar te lanceren, dankzij lekken van Lenovo, maar nu is er een nieuwe indicatie dat het op de Snapdragon 8 zal draaien Gen 1.

Dat is een groot stuk nieuws, en echt veelbelovend, aangezien eerdere Razrs niet zijn geleverd met wat je 'vlaggenschip'-chipsets zou noemen, dus het is een onmiddellijk teken dat de derde versie van de telefoon in staat zou kunnen zijn om te staan tegenover ten minste wat betreft prestaties ten opzichte van zijn concurrenten.

Een andere schijnbare toevoeging zal ten minste één versie van de telefoon zijn die ultrabreedbandondersteuning heeft voor een breder scala aan mogelijke toepassingen, wat ook een goede uitstraling is voor een telefoon die zeker geprijsd zal zijn op een behoorlijk premium niveau, gebaseerd op zijn laatste twee uitstapjes.

De informatie komt van XDA-Developers, en er is ook meer aan de hand. De telefoon zal blijkbaar zijn aanzienlijke inkeping weggooien ten gunste van een perforator selfie-camera aan de bovenkant van het hoofdscherm, die zelf waarschijnlijk in staat zal zijn tot een verversingssnelheid van 120 Hz.

Er zijn mogelijk ook enkele beschikbare versies van de Razr 3, aangezien dezelfde bron heeft aangegeven dat deze wordt geleverd met 6, 8 of 12 GB RAM en 128 GB, 256 GB of 512 GB opslagruimte. Dit alles wijst erop dat Motorola meer investeert in het succes van de telefoon, dus we zijn benieuwd hoe het eruit ziet als er officieel nieuws over komt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.