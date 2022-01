Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen onder jullie die op zoek zijn naar een met een stylus uitgeruste handset die de bank niet zal breken, moeten de Moto G Stylus- serie van Motorola overwegen – vooral omdat het op het punt staat een update te krijgen als we een recente renderdump mogen geloven.

Leakster Nils Ahrensmeier (via Android Police ) heeft wat lijkt op "officiële" afbeeldingen van de aankomende Moto G Stylus 2022 gedeeld. Ze laten zien dat de smartphone een drievoudige camera-opstelling aan de achterkant zal hebben, compleet met een 50-megapixel primaire shooter. Het is ook duidelijk dat de nieuwe telefoon een aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner zal hebben die is ingebed in de aan / uit-knop.

Elders lijkt en lijkt het toestel erg op zijn voorganger .

Moto G Stylus 2022

(degene die eerder is weergegeven door @OnLeaks ) pic.twitter.com/F6DIAJmGhp — Nils Ahrensmeier (@NilsAhrDE) 4 januari 2022

Dit lek geeft niet al te veel details over de grootte van het display of de technologie van de Moto G Stylus 2022 – afgezien daarvan heeft het een verversingssnelheid van 90 Hz – maar het is duidelijk dat er een perforatie-uitsparing is voor de selfie aan de voorkant camera. Andere verwachte functies zijn onder meer 128 GB opslag aan boord, een stylus die in het apparaat zelf kan worden geplaatst, de mogelijkheid om aantekeningen te maken, zelfs als het scherm is uitgeschakeld, en een koptelefoonaansluiting.

Motorola moet het apparaat nog officieel aankondigen of deze details bevestigen, maar de geruchtenmolen verwacht momenteel een release-venster medio 2022.