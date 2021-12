Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola, eigendom van Lenovo, is blijkbaar bezig met de ontwikkeling van een derde generatie Motorola Razr .

In 2019 heeft het bedrijf zijn populaire klaptelefoon nieuw leven ingeblazen in de vorm van een volwaardige opvouwbare smartphone . In 2020 introduceerde Motorola een 5G-model. Nu werkt Motorola aan een Motorola Razr 3, zo bevestigt Lenovo-topman Chen Jin op het Chinese socialemediaplatform Weibo .

Android Authority zag de post van de directeur voor het eerst en deelde er een machinaal vertaalde versie van. Hier is een fragment van die vertaling:

"Ik hoop dat we niet kwijlen, maar meer doen, waaronder het geruisloos voorbereiden van de Razr-mobiele telefoon met opvouwbaar scherm van de derde generatie: meer geavanceerde chip-rekenkracht, betere mens-machine-interface en natuurlijk een meer sfeervolle uitstraling. Dit product , wij doen ons deel, zullen als eerste op de Chinese markt worden genoteerd!"

De site gebruikte de geïntegreerde vertaalfunctie van Google Chrome om de citaten te vertalen, dus er zijn duidelijk enkele fouten. Desalniettemin lijkt het erop dat er een nieuwe Razr in de maak is. Het zal interessant zijn om te zien hoe een betere mens-machine-interface en atmosferische uitstraling eruit zien.

Het is te hopen dat het naar de VS en het VK komt wanneer het wordt gelanceerd, maar zoals Jin opmerkte, zal het eerst in China te koop zijn.

