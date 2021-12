Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals eerder verwacht, wordt de nieuwste vlaggenschiptelefoon van Motorola en mogelijk de eerste op de markt met de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1- processor van Qualcomm op donderdag 9 december in China gelanceerd .

Nu weten we echter om welk toestel het gaat.

De Moto Edge X30 zal eerst in China aankomen, volgens een bericht van het officiële Motorola Weibo-account. Het onthulde ook een aantal belangrijke specificaties voorafgaand aan de lancering.

Het zal naar verluidt worden geleverd met een 6,67-inch FHD + OLED-scherm, een verversingssnelheid van 144 Hz en HDR10-mogelijkheden.

Er is een dubbele camera aan de achterkant, met twee 50-megapixelsensoren - de ene standaard, de andere met periscoopzoom. Een nog grotere 60-megapixelsensor stuurt de camera aan de voorzijde aan.

Dit werd onthuld in een marketingposter die volgde op het Chinese onthullingsevenement. Een andere toont 68 W snel opladen en een batterij van 5.000 mAh.

91Mobiles voegt er ook aan toe dat de telefoon wordt geleverd met een behoorlijke hoeveelheid RAM - 16 GB zelfs. En het zal tot 512 GB interne opslag bevatten.

Volgens Motorola wordt de Moto Edge X30 weliswaar donderdag formeel aangekondigd, maar vanaf 15 december in het land verkrijgbaar. Er is nog geen woord over een mogelijke prijs.

Het is meer dan waarschijnlijk dat de handset, of een variant, in 2022 zijn weg naar andere regios wereldwijd zal vinden.