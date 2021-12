Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is officieel: een nieuw vlaggenschip van Moto Edge komt "over een paar dagen". Dat waren de woorden van Ruben Castano, Head of Customer Experiences bij Motorola, die sprak op het podium van de Qualcomm Tech Summit 2021 . In navolging hiervan onthulde Motorola zijn officiële teaserposter, waarmee het evenement op 9 december werd bevestigd.

Voordat je echter overenthousiast wordt, is dit de volgende generatie Moto Edge voor alleen de Chinese markt - dus denk aan een upgrade van het Edge S- apparaat (dat de G100 werd in bredere markten).

Hoewel er geruchten gaan over een Moto X30, hebben we een vermoeden dat dit model voor alleen China een versie van de Moto G200 zou kunnen zijn (die medio november werd aangekondigd), maar met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1- platform erin. Maar dat is slechts onze mening. De geposte teaser, hieronder ingesloten, onthult geen details, maar bevestigt wel dat het een Edge-apparaat is in plaats van een X-apparaat:

Na de aankondiging van het vlaggenschipplatform van Qualcomm in 2022, kwamen er snel aankondigingen van vlaggenschepen van de volgende generatie die in de rij stonden om de chipset te gebruiken: er is de Xiaomi 12 , het volgende vlaggenschip van Oppo , deze Motorola, ondersteuning van Realme en meer verwacht.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 1 December 2021

Of dit nieuwe Moto Edge-apparaat ook op grotere markten zal verschijnen, staat echter ter discussie. Als dat zo is, zal het vrijwel zeker een naamsverandering ondergaan om binnen specifieke gebieden te passen, en aangezien de Moto G200 nog maar net is aangekondigd, denken we dat het een kwestie van maanden zou zijn - dus ergens in 2022 - voordat het in Chicago gevestigde bedrijf is klaar om zijn volgende vlaggenschip uit te brengen.