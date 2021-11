Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu systeem-op-chip (SoC)-platforms steeds beter worden, wordt de optie voor cameras met hogere specificaties een steeds grotere realiteit voor vlaggenschipapparaten. Samsung maakt een sensor van 200 megapixel, die we al kennen, maar die naar verluidt niet als eerste in een Samsung-toestel zal verschijnen.

Nee, die onderscheiding zal waarschijnlijk eerst naar Motorola of Xiaomi gaan, volgens de gerenommeerde leaker Ice Universe, die het volgende op Twitter verklaarde:

De 200 MP-camera zal eerst door Moto worden geadopteerd, vervolgens door Xiaomi in de tweede helft van volgend jaar, en tegen 2023 zal Samsung 200 MP gebruiken. — IJsuniversum (@UniverseIce) 24 november 2021

Een deel van deze race zal te maken hebben met de implementatie van nieuwe SoCs. We hebben al de onthulling gehad van MediaTeks Dimensity 9000 , die resoluties tot 320 megapixels kan ondersteunen, terwijl Qualcomm naar verwachting zijn Snapdragon 8 Gen 1-platform in de eerste week van december zal onthullen. Samsung zal waarschijnlijk een splitsing van de laatste gebruiken, plus zijn eigen Exynos-platform voor zijn telefoons in Korea en Azië.

Welke handset als eerste zal bogen op een camera van 200 megapixels, staat ter discussie. Xiaomi heeft de neiging om eind december snel uit de problemen te komen, dus er is nog steeds de mogelijkheid dat de 12 Ultra deze sensor zal huisvesten (hoewel we denken dat dit in dit stadium onwaarschijnlijk is, omdat het gewoon te vroeg is). Motos positie: het zou top-end moeten zijn, dus een nieuw vlaggenschip Edge-handset in het midden van 2022 misschien?

De andere vraag is waarom eigenlijk een 200MP-sensor?. Nou, het gaat minder om de absolute resolutie en meer om het potentieel van wat meer pixels kunnen bieden. De Samsung-sensor, ISOCELL HP1 genaamd, kan niet alleen 8K-video-opnames aan, maar met zoveel pixels zal het de deur openen naar een verbeterd hoog dynamisch bereik (HDR) en verschillende pixelbinning-mogelijkheden (16-in-1 met 12,5-megapixelresultaten als standaard).

Het wordt steeds waarschijnlijker dat we deze nieuwe sensor in een prototype-apparaat zullen zien op de Snapdragon Tech Summit van Qualcomm, dus we zullen dat apparaat zeker een draai geven als het zijn gezicht laat zien. Meer informatie begin december is onze beste guestimate.

