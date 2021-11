Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola is nooit verlegen geweest als het gaat om het lanceren van meerdere handsets binnen een reeks met zeer vergelijkbare specificaties. Voor 2021 is dat niet anders. Ondanks de belofte van een vereenvoudiging van de serie - met een "groter aantal betekent grotere functies" -positionering - komen er eind 2021 vier nieuwe handsets uit de lagere G-serie: de G31, G41, G51 5G en G71 5G.

Dat is niet te vergeten het vijfde, duurdere product, de G200 . Oef.

Niet al deze handsets met een lagere specificatie zullen echter in alle gebieden aankomen. Afgezien van de G200 van het hoogste niveau, is het alleen de G31 van de onderste trede die naar de Britse kusten zal komen, terwijl de andere in plaats daarvan bedoeld zijn voor Europese lanceringen in verschillende regios.

Toch is de aanwezigheid van de G31 enigszins eigenaardig - aangezien hij slechts negen maanden na de lancering van de G30 arriveert. Dus wat is er anders aan? Samengevat: de G31 dumpt Qualcomm voor een MediaTek Helio G85-chipset en schakelt de hoofdcamera-opstelling over naar een 50-megapixelsensor.

Het gebruik van deze 50MP-sensor is een nietje in veel van deze nieuwe handsets, waarbij de G71 5G en G51 5G dat ook in hun opstellingen gebruiken, naast een dieptesensor en een ultrabrede (met geïntegreerde macrovisie voor close-ups).

Hier is een kort overzicht van hoe de vier handsets verschillen:

Cameras: 50 MP hoofdcamera, dieptesensor en ultragroothoeklens (G71, G51, G31), 48 MP hoofdcamera met optische stabilisatie (alleen G41)

Processor: Snapdragon 695 (G71), Snapdragon 480 Pro 5G (G51), MediaTek Helio G85 (G31 & G41)

Scherm: 6,8-inch Full HD LCD 120 Hz (G51), 6,4-inch Full HD OLED 60 Hz (G71, G41, G31)

5.000 mAh batterijcapaciteit (G71, G51, G41, G31)

Dus daar hebben we het, er is geen tekort aan handsets uit de Moto G-serie. Het verwijderen van naam-add-ons - zoals Power, Style, enz. - behoort nu duidelijk tot het verleden, of je nu van de nummerconventie houdt of niet.

