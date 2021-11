Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Begin 2021 vernieuwde Motorola zijn G-serie line-up , het idee dat de apparaten met grotere aantallen de grotere functies zouden leveren. En nu, voordat 2021 uit is, lanceert het in Chicago gevestigde bedrijf zijn topmodel uit de G-serie: de Moto G200.

Dit toestel, dat de volgende stap in de evolutie is ten opzichte van de eerdere G100 , brengt de Qualcomm Snapdragon 888-processor van het hoogste niveau in deze middenprijsklasse, terwijl het ontwerp wordt verbeterd, de camerapositie wordt verhoogd en de niet-veel- hield van dubbele cameras aan de voorzijde.

Met een Europese prijs van € 449,99 vertegenwoordigt de G200 Motorolas wil om een aantal van zijn succesvolle concurrenten, zoals OnePlus , aan te gaan en meer vlaggenschipspecificaties te leveren zonder de typische vlaggenschipprijs.

De sleutel tot die specificatie is de nieuwe camera-opstelling. Een drietal lenzen aan de achterkant zijn elk half verzonken in het lichaam om overmatig uitsteeksel te voorkomen, wat een geweldig ontwerpdetail is. De dieptesensor en 13-megapixel ultragroothoeklens zijn momenteel de standaard voor veel handsets, maar het is de hoofdlens, met 108-megapixels, die de meeste aandacht zal trekken. Deze hoofdsnapper maakt gebruik van een negen-in-één verwerkingstechniek om resultaten van 12 megapixels te leveren.

Elders levert de G200 een 6,7-inch scherm met een verversingssnelheid tot 144Hz. Wat, als het bekend klinkt, is omdat het hetzelfde OLED-paneel is dat je op Motorolas Edge 20 zult vinden. Dat is ook waar het een beetje ingewikkeld wordt, omdat de G200 en Edge 20 qua specificaties erg op elkaar lijken - het belangrijkste verschil is de krachtigere processor van de G-serie, een grotere batterijcapaciteit (bij 5000 mAh) en een hogere vraagprijs.

Hoe ver de Moto G-serie is gekomen, van eens budgettoestellen tot krachtige middengeprijsde apparaten zoals deze G200, het is een nieuw tijdperk voor het bereik en dus de betekenis van dit bereik.