(Pocket-lint) - Motorola heeft 312 Labs gelanceerd, een onderdeel van zijn bedrijf dat nieuwe technologieën en innovaties gaat verkennen, als onderdeel van zijn groeiende investeringen in onderzoek en ontwikkeling.

Dat klinkt misschien wat zweverig voor de gewone mens, maar wat het ons zegt, is dat Motorola niet achterop wil blijven als het gaat om innovatie van mobiele telefoons en nieuwe ideeën. Dat is iets waar het bedrijf in het verleden voorop liep - je hoeft alleen maar de originele Moto Razr te onthouden en 15 jaar later opnieuw te bedenken om dat te zien.

"Motorola 312 Labs is gericht op een paar belangrijke gebieden, waaronder het verbonden ecosysteem van de toekomst, metaverse evolutie, het verkennen van nieuwe en unieke mobiele vormfactoren en wearables, geavanceerde display- en AR- en VR-technologieën", luidt een regel uit het officiële persbericht.

De keuze van die verklaring voor ons is het nieuwe vormfactoren-gedeelte, wat ons een indicatie geeft dat Motorola zijn aanwezigheid in de opvouwbare markt en daarbuiten wil versterken. Maar misschien niet op de huidige conventionele manier, gezien het gebruik van het woord uniek.

In dit stadium is er natuurlijk nog niets concreets. Motorola heeft niet gezegd "hey, kijk eens naar deze nieuwe omnidirectionele opvouwbare telefoon". En met zoveel industriefocus op AR/VR/metaverse futures, is misschien 312 Labs - dat als zodanig wordt genoemd vanwege het Chicago-netnummer - meer een futurologische R&D-afdeling dan een onderdeel van het bedrijf dat tastbare nieuwe producten zal realiseren.

We zullen moeten afwachten wat Motorola in petto heeft. Maar op basis van deze aankondiging zit het niet stil bij het succes van zijn smartphone-business voor de massamarkt - het wil ook bekend staan om te innoveren en het op te nemen tegen zijn grote rivalen, zoals Samsung en zijn successen op het gebied van opvouwbare apparaten.