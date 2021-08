Moto Edge Gen 2 is een Edge 20 met grote batterij voor lancering in de VS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eind juli 2021 kondigde Motorola de Edge 20-serie aan . Maar dat drietal apparaten was niet bestemd voor een lancering in de VS. Nu is echter de Amerikaanse Moto Edge Gen 2 onthuld – en voor zover we kunnen zien, is dit het enige Edge-apparaat dat iemand ooit nodig zou hebben.

Inderdaad, de Edge Gen 2 stelt echt de vraag waarom internationale lanceringen zo overdreven complex zijn als het gaat om specificatie en naamgeving. Vanuit het oogpunt van een Europese koper is de Gen 2 een versie met een grote batterij van de Edge 20 – en voor een lagere prijs (met name dankzij een pre-lanceringsverkoop van $ 200, voorafgaand aan de lancering van het apparaat op 2 september) .

Vanuit het oogpunt van een Amerikaanse koper is dat echter geweldig. De Gen 2 verwijdert de verwarring van de eerste generatie Edge en zeer dure Edge + -modellen, wat zorgt voor een veel aantrekkelijker aankoopoptie.

En er is een aantal smakelijke specificaties in de aanbieding. De Edge Gen 2 heeft een grote 5.000 mAh-batterij, de Qualcomm Snapdragon 778G-processor van gemiddeld tot hoog niveau, drievoudige achteruitrijcamera (inclusief 108-megapixel hoofd) en een supersnel 144Hz-scherm met verversingssnelheid.

Dat scherm – een 6,7-inch OLED-paneel – is ook plat, dus er zijn geen gebogen randen zoals de originele modellen, waardoor de oorspronkelijke gedachte dat de Edge-serie zo werd genoemd vanwege het gebogen randpaneel (we geloven nog steeds dat was echter het geval, en Motorola is gewoon overstag gegaan).

Natuurlijk, er is geen eersteklas processor en grotere zoomlens, zoals je zult vinden op de Edge 20 Pro, maar we denken dat de Edge Gen 2 de ideale balans is van wat gebruikers echt willen, verpakt in een goed ontworpen body en , cruciaal, tegen een openingsprijs van $ 499 die echt aanlokkelijk is. Jammer dat we dit model niet in grotere gebieden krijgen, echt waar.