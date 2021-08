Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola heeft weer een betaalbare telefoon geïntroduceerd, en deze vindt zijn weg naar het Verenigd Koninkrijk.

De Moto G60s genoemd , zal deze week in de winkels belanden voor £ 219,99 (ongeveer $ 305) met een 6,8-inch Full HD + -scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. De andere headliner-specificatie is een grote 5.000 mAh-batterij met 50 W opladen. Het biedt zogenaamd 12 uur stroom na 12 minuten opladen. Het heeft ook een MediaTek Helio G95-chipset, 4 GB of 6 GB RAM, 128 GB opslagruimte, een microSD-slot en een speciale Google Assistent-knop.

Het heeft ook een quad-lens. Er is een 64-megapixel hoofdcamera met een 8-megapixel ultrabrede, 5-megapixel macro en 2-megapixel dieptesensor.

Dus, hoe is de Moto G60s zo goedkoop ? Welnu, er is geen 5G, en de 4 GB RAM is een beetje een compromis.

Maar het bevat wel het ThinkShield for Mobile-platform van Moto, dat is ontworpen om een eersteklas beveiligingservaring te bieden. Bovendien worden de meeste telefoons met een verversingssnelheid van 120 Hz als premium beschouwd, zelfs als het budgetapparaten zijn. Het is vermeldenswaard dat de iPhone 12-serie niet eens 120 Hz biedt.

Als dit je interesseert, wordt de Moto G60s gelanceerd in de kleuren Iced Mint en Ink Blue. Nog geen woord over de beschikbaarheid in de VS.