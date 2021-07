Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Moto Edge is terug voor zijn tweede generatie – maar zonder een gebogen randscherm deze keer – en verkrijgbaar in drie smaken: de Edge 20, de duurdere Edge 20 Pro en de lagere specificatie Edge 20 Lite.

De driedelige familie behoudt een vertrouwd ontwerp voor elk van de handsets, met specifieke hardwarefuncties die helpen om de ene handset van de andere te scheiden.

Alle Edge 20-modellen hebben bijvoorbeeld een 6,7-inch scherm, behalve in de Edge 20- en Pro-modellen is het POLED (plastic OLED), vergeleken met de glazen OLED in de Lite. De Lite is ook een 90Hz-paneel, vergeleken met het maximum van 144Hz van de twee apparaten van een hoger niveau.

We houden van de consistentie van het uiterlijk, hoewel de dikte van apparaten heel anders is: de Edge 20 is de dunste van het stel, met minder dan 7 mm, wat betekent dat hij de kleinste batterijcapaciteit van de partij heeft (4000 mAh); de Lite is dikker, 8,3 mm, maar verhoogt de batterijcapaciteit met 25 procent (tot 5.000 mAh); de Pro zit ondertussen in het midden van die schaal (4.500 mAh).

De echte onderscheidende factor tussen de drie telefoons is echter hun camera-opstelling. Ja, ze bieden allemaal driedubbele cameras, ze hebben allemaal een hoofdlens van 108 megapixels en een groothoeklens (16 MP in de Edge 20 en Pro, lagere resolutie in de Lite), maar de onderscheidende factor zit in de optische zoom. De Edge 20 Pro heeft een periscoopcamera met 5x optische zoom; de Edge 20 heeft een 3x optische zoom; terwijl de Edge 20 Lite de zoom voor een dieptesensor laat vallen.

Verwacht dat de drie handsets tegen het einde van augustus in een groot deel van de wereld (exclusief Noord-Amerika) in de verkoop zullen gaan, anders begin september. De Moto Edge 20 Lite kost € 349; de Moto Edge 20 kost € 499; en de Moto Edge 20 Pro voor € 699 - wat ervoor zorgt dat Motorola het competitiever heeft gehouden dan het vorige originele Edge + -model .