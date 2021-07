Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorolas Moto Edge keert terug voor het juiste formaat van de tweede generatie - we negeren de Moto Edge S , die als de G100 buiten China arriveerde - maar niet als een enkel apparaat, eerder drie verschillende modellen: de Moto Edge 20, Moto Edge 20 Pro en Moto Edge 20 Lite.

De drievoudige klap van apparaten heeft veel overeenkomsten waardoor ze duidelijk tot dezelfde familie behoren, samen met onderscheidende kenmerken om ze te onderscheiden. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen Edge 20 en Pro- en Lite-varianten, allemaal samengevat.

Moto Edge 20: 6,99 mm / Edge 20 Lite: 8,25 mm / Edge 20 Pro: 7,99 mm

Moto Edge 20 Pro: middernachtblauw, iriserend wit, blauw veganistisch leer

Moto Edge 20: Frosted Grey, Frosted White, Frosted Emerald

Moto Edge 20 Lite: elektrisch grafiet, lagunegroen

Zoals je kunt zien aan de afbeelding bovenaan, zijn de Edge 20-apparaten qua grootte redelijk vergelijkbaar. Het is echter de Edge 20 die de dunste is, met minder dan 7 mm, waardoor het de dunste 5G-handset van Motorola tot nu toe is. Het is gemaakt van een materiaal van een aluminiumlegering om onder druk sterk te blijven. De Edge 20 Lite is het dikste model vanwege zijn grote batterij; terwijl de Edge 20 Pro tussen de twee zit.

Zoals je op de foto bovenaan kunt zien, kiezen de toestellen voor een lichte, donkere en kleurvariant. De Pro is echter de enige die een veganistisch leer in blauwe optie aanbiedt, terwijl de Edge 20 de enige is die een semi-iriserende smaragdachtige groene optie levert.

Moto Edge 20 & Pro: POLED-display, 144Hz verversingssnelheid, HDR10+

Moto Edge 20 Lite: OLED-scherm, 90Hz verversingssnelheid, HDR10

Alle apparaten: 6,7-inch scherm, geschikt voor 10-bits kleuren (DCI-P3)

De originele Moto Edge had alles te maken met een scherm met een gebogen rand. Dat is bij de Moto Edge 20-familie niet meer het geval: alle schermen zijn plat. Alle schermen zijn ook even groot, namelijk 6,7 inch op de diagonaal.

De verschillen zitten in het formaat en de functies. De Moto Edge 20- en Pro-modellen zijn eigenlijk POLED – dat is plastic OLED – die je normaal gesproken zou vinden in opvouwbare apparaten. Dus waarom hier? Het is niet zichtbaar, reflecterend plastic aan de bovenkant, maar het POLED-paneel is ingeklemd tussen glaslagen en behoudt de krasbestendigheid. De Edge 20 Lite is echter een glazen OLED-paneel.

Qua functionaliteit kunnen de Edge 20 en Pro tot 144Hz verversingsfrequenties leveren, waarbij de apparaten in staat zijn om automatisch inhoud te detecteren en de snelheid dienovereenkomstig aan te passen om de levensduur van de batterij te verlengen; er is ook ondersteuning voor HDR10+ hoog dynamisch bereik. De Edge 20 Lite kan 90Hz en HDR10 leveren (dus niet plus), wat de baby van het gezin maakt - maar dat is nog steeds redelijk goed.

Moto Edge 20 Pro: Qualcomm Snapdragon 870-platform, 6/8 GB RAM

Moto Edge 20: Qualcomm Snapdragon 778-platform, 6/8 GB RAM

Moto Edge 20 Lite: MediaTek Dimensity 720, 6GB RAM

Moto Edge 20 Pro: 4.500mAh batterij, 30W Turbo Charge

Moto Edge 20: 4.000 mAh batterij, 30 W turbolading

Moto Edge 20 Lite: 5.000 mAh batterij, 30 W Turbo Charge

Alleen Moto Edge 20 & Pro: wifi 6

Alle apparaten: 5G-connectiviteit

Naarmate 5G meer intrinsiek wordt in smartphones, is het geen verrassing om dergelijke connectiviteit voor elk Moto Edge 20-apparaat te zien. Elk van de drie handsets gebruikt echter een andere system-on-chip-oplossing.

De Edge 20, om mee te beginnen, kiest voor Qualcomms Snapdragon 778-platform ( aangekondigd medio mei 2021 , dus de meest actuele lancering), waardoor het in het midden van de hogere niveaus van de markt wordt geplaatst. De Edge 20 Pro kiest als een opstapje voor Qualcomms Snapdragon 870-platform, waardoor het in de hogere niveaus van vlaggenschipmogelijkheden komt, maar niet zo ver reikt als de meer game-bekwame SD888.

De Edge 20 Lite, aan de andere kant, sluit Qualcomm volledig af: het kiest in plaats daarvan voor MediaTeks Dimensity 720-chipset, die het in het middengedeelte plant. Het is interessant om te zien hoe MediaTek de smartphonemarkt uitbreidt en arriveert – en behoorlijk capabel, moeten we zeggen – in een verscheidenheid aan handsets.

In termen van batterij, terwijl alle handsets 30 W snel opladen hebben (niet draadloos opladen), is de capaciteit grotendeels gekoppeld aan de fysieke grootte van elke handset. De Edge 20 Lite, als de dikste, heeft de meest ruime batterij (5.000 mAh); de Edge 20 Pro, als de middelmatige omtrekhandset, is de volgende (4.500 mAh); de Edge 20, als de dunste van het stel, heeft de kleinste batterij (4.000 mAh).

Edge 20 Pro: 5x periscoopzoom (8MP, f/3.4) / Edge 20: 3x optische zoom (8MP, f/2.4) / Edge 20 Lite: dieptesensor (2MP)

Alle apparaten: hoofdcamera van 108 megapixels, diafragma van f/1.9, pixelgrootte van 0,7 μm

Alle apparaten: Ultrabrede camera (16MP in Edge 20 & Pro, 8MP in Lite)

Alle apparaten: 32-megapixel selfiecamera aan de voorkant

Zoomlenzen zijn voorzien van optische stabilisatie (OIS)

Hoewel veel fabrikanten enorm verschillende camera-instellingen in hun apparaatfamilies plaatsen, levert de Edge 20 goed werk door een consistente opstelling te leveren.

Alle drie de modellen hebben bijvoorbeeld een hoofdcamera van 108 megapixels, dus er is geen kwaliteitscompromis, of je nu de Lite of de Pro wilt.

Alle modellen hebben ook een groothoekcamera - iets dat sommige budgetfabrikanten volledig zijn weggelaten uit budgettelefoons - hoewel de Lite een optie met een lagere resolutie heeft van de drie.

Wat dan de Edge 20 en Pro scheidt, is de mate van optische zoom die wordt aangeboden. De Edge 20 heeft een 3x zoomlens, terwijl de Pro een 5x zoomlens heeft - Motorolas eerste periscoopzoom-uitje tot nu toe. Er is geen zoom in de Lite, behalve digitaal, met een dieptesensor die die ruimte inneemt. Alle optische zoomopties worden geleverd met optische stabilisatie (OIS), wat een noodzakelijke toevoeging is.

Europa, Zuid-Amerika, India en grotere regios: eind augustus tot begin september

Geen Noord-Amerikaanse lancering - herfstaankondiging verwacht

Edge 20 Lite: € 349 / Edge 20: € 499 / Edge 20 Pro: € 699

Motorola is slim geweest in het verstandiger prijzen van de Edge 20-serie dan zijn voorganger - er is geen prijs met vier cijfers zoals bij de Edge + in 2020 . Op dit moment hebben we alleen de Euro-prijzen, die zijn als volgt: de Edge 20 is € 499, Edge 20 Pro € 699, Edge 20 Lite € 349.

Er zijn daar geen Amerikaanse prijzen opgenomen om de specifieke reden dat geen van deze handsets waarschijnlijk zo snel in de VS zal aankomen als ze in Europa zullen aankomen - eind augustus / begin september - met een aankondiging in Noord-Amerika die naar verwachting een herfstdatum zal onthullen voor die markt (of dat nu een geheel nieuw apparaat of apparaten betekent, weten we in dit stadium echter niet).