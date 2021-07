Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Chinese certificeringssite, TENAA, plaatste afbeeldingen van wat lijkt op de volgende generatie Moto Edge-telefoons: vermoedelijk de Moto Edge 20 en Moto Edge 20 Pro. Dus wat kun je verwachten van deze vermeende inkomende handsets?

Nou, allereerst, er is mogelijk regionale variatie om te overwegen. Vergeet niet dat de Moto G100 in China werd gelanceerd als de Edge S. En gezien de TENAA-afbeeldingen laten zien wat een plat scherm lijkt te zijn - dat wil zeggen geen echte gebogen rand, zoals in de originele Moto Edge en Edge + - vermoeden we dat deze handsets mogelijk passen in de Moto G-serie.

De specificaties komen ook grotendeels overeen met dat idee, waarbij de Qualcomm Snapdragon 870 aan boord van de Edge 20 Pro zou zijn als gevolg van die in de huidige G100. De schermspecificaties lezen ook vrijwel hetzelfde, met een 6,67-inch OLED-paneel met een Full HD + -resolutie.

De Edge 20 vormt echter een hoger niveau op het gebied van cameras, met een verwachte voorsprong van 108 megapixels in de afdeling met drievoudige cameras aan de achterkant. Als je de TENAA-beelden naast elkaar bekijkt, zou de vierkante camera in de Pro suggereren dat er een periscoopzoomlens in zit, waarschijnlijk een van de bepalende factoren die het het Pro-model van het duo maken.

Dus of dit in eerste instantie alleen voor China bestemde handsets zullen zijn, staat ter discussie. Maar gezien de bron van de afbeeldingen, vermoeden we dat het niet lang meer zal duren voordat we meer te weten komen...