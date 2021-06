Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Motorola overweegt de opvouwbare Razr dit jaar niet te updaten, ondanks de release van een in 2019 en zeven maanden later met 5G in 2020.

Het bedrijf wil naar verluidt het opvouwbare ontwerp vertragen en verfijnen voordat het een model van de derde generatie op de markt brengt, volgens de DSCC, een display-expert die een rapport uitbracht waarin het toekomstige landschap werd onderzocht. De DSCC beweerde dat de volgende Razr "niet wordt verwacht tot de tweede helft van 2022" en dat Motorola "zijn opvouwbare ontwerp opnieuw wil uitvinden". Er valt niet veel anders te doen, maar zo te horen wil Motorola in een betere positie zijn om andere foldables aan te pakken.

De Razr 2020 is geen apparaat met een mainstream aantrekkingskracht zoals het origineel van 15 jaar geleden - plus de overvloed aan concurrenten op het gebied van opvouwbare telefoons is een echte uitdaging. Maar desalnietteminvonden we in onze recensie van de telefoon dat het een opwindend stukje technologie was dat opvalt om meer van de juiste redenen dan om de verkeerde.

Wellicht dat de derde opvouwbare Razr die Motorola op de markt brengt net zo in het oog springt. Welke vorm het ook aanneemt, het zal waarschijnlijk concurreren met de geruchten Samsung Galaxy Z Flip 3 . Er is echter geen bewijs van de plannen van Motorola en het bedrijf heeft niet gereageerd op het rapport van de DSCC.

Geschreven door Maggie Tillman.