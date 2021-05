Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We zijn momenteel op het hoogtepunt van draadloos opladen - het wordt steeds ongehoord voor een telefoon die in serieuze aantallen wil verkopen om te debuteren zonder de mogelijkheid om op te laden met een Qi of een ander pad.

Maar zoals zo vaak met mobiele technologie, kunnen we ook al de toekomst op ons af zien galopperen. In dit geval is het opladen via de ether, waardoor de behoefte aan een pad volledig verdwijnt.

Motorola is de nieuwste telefoonmaker geworden die aan boord van deze bandwagon is gesprongen en kondigde een samenwerking aan met GuRu Wireless als onderdeel van een poging om de nieuwe oplaadgrens voor zijn telefoons te verleggen.

Volgens de aankondiging kan de technologie van Guru apparaten van stroom voorzien op een bereik gemeten in meters in plaats van inches, wat enorm indrukwekkend klinkt.

Het is echter ook duidelijk dat het enige tijd zal duren voordat het op veiligheid is getest en ontwikkeld tot een vormfactor en prijsklasse die door de consument kan worden gebruikt. Dit is niet het soort aankondiging dat betekent dat het volgende vlaggenschip van Motorola de technologie in feite zal inpakken.

Dit is natuurlijk niet de eerste die we van dit soort technologie hebben gehoord. Eerder dit jaar toonde Xiaomi bijvoorbeeld een grote witte kubus die hetzelfde presteerde, in een kleine straal, genaamd Air Charge . Hoewel die eenheid dik en beperkt is, is het opwindend om je voor te stellen wat deze fabrikanten over een paar jaar zullen uitbrengen met meer ontwikkeling achter de rug.

Geschreven door Max Freeman-Mills.