Motorola zou dit jaar tot drie Moto Edge-modellen kunnen lanceren

(Pocket-lint) - Volgens recente speculatie zou Motorola dit jaar tot drie nieuwe Moto Edge- modellen kunnen lanceren, in navolging van zijn vlaggenschip (ish) telefoon uit 2020.

De informatie is afkomstig van de doorgaans betrouwbare leaker, Evan Blass, die suggereert dat apparaten met codenamen Berlin, Kyoto en Sierra dit jaar op de smartphonemarkt verschijnen.

Een van de modellen - Kyoto - heeft een aantal specificaties laten lekken door de Duitse site TechnikNews, die beweert dat het Kyoto-model een 108-megapixelcamera zal hebben die lijkt op de Moto G60 en Redmi Note 10 Pro.

Het is blijkbaar een door Samsung gemaakte sensor en zal worden vergezeld door een 8-megapixel ultrabrede camera die ook dienst doet als macrolens, plus een 2-megapixel dieptesensor met lage resolutie.

Momenteel lijkt dit de enige informatie te zijn over een van de nieuwe Moto Edge-telefoons. Verwacht wordt dat Kyoto de goedkoopste van de drie modellen zal zijn, en dat ze allemaal in de VS zullen verschijnen.

Wat interessant was aan de eerste Moto Edge, was dat deze werd gelanceerd als een bijna vlaggenschiptelefoon, met een aantal geavanceerde functies in een telefoon die de helft van de prijs was van sommige van de beste apparaten.

Met drie nieuwe Edge-modellen die eraan komen, suggereert dit dat Motorola dezelfde kans heeft gezien in de middenklasse om een diverse groep telefoons tegen verschillende prijzen aan te bieden, vergelijkbaar met wat Oppo, Realme, Xiaomi en Redmi hebben gedaan.

Dat betekent natuurlijk dat de markt op het punt staat nog drukker te worden dan hij al is, maar aangezien veel van de andere Chinese fabrikanten niet of nauwelijks aanwezig zijn in de VS, zou het daar enig succes kunnen hebben.

Geschreven door Cam Bunton.